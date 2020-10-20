Пропагандист Корчевников прибыл в Киев. Опубликовано фото

Российский пропагандист Борис Корчевников вновь посетил Киев.

Об этом известный ранее актер и звезда сериала "Кадетство" сообщил в Instagram в понедельник, 19 октября.

Он опубликовал фото, сделанное на въезде в украинскую столицу, как в ленте, так и в Stories. Корчевников оставил снимок почти без подписи, добавив лишь эмодци "сердце".

Отметим, после оккупации Крыма Корчевников несколько раз незаконно посещал полуостров, а во время своих эфиров на пропагандистских российских телеканалах неоднократно называл украинцев "хунтой" и "фашистами".

Как писал OBOZREVATEL, в минувшем 2019 году Корчевников также посетил Киев в октябре, заявив, что чувствовал себя "как в гостеприимном доме" и к нему везде относились тепло.