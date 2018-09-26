Пробка на 8 км: в Киеве ДТП с фурой парализовало трассу

В Голосеевском районе Киева грузовик "Новой почты" врезался в отбойник. Это привело к большому затору.
ДТП произошло в среду утром, 26 сентября, на съезде ул. Заболотного – Столичное шоссе, сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места происшествия.
Обстоятельства аварии на данный момент неизвестны. По одной из версий водитель превысил скорость и не вписался в поворот.
ДТП в Киеве
ДТП в Киеве
В результате ДТП фура перекрыла часть крайней полосы, что привело к восьмикилометровому затору на ул. Заболотного.
Гугл. Пробки
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в течение двух дней в Украине произошло четыре аварии с маршрутками. В результате один человек погиб и 24 получили травмы.
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