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11 февраля • обновлено в 04:49
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/ Жизнь столицы

"Приходилось выживать!" Архивное фото матери с ребенком на земле в Киеве взбудоражило сеть

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В сети появилось архивное фото с Сенного рынка в Киеве в 1992 году, на котором изображена женщина-продавец с маленьким ребенком, лежащим просто на земле. Пользователи начали активно комментировать снимок и вспоминать прошлое.

Фото опубликовали на странице "Киев оперативный" в Facebook. Оно за двое суток насобирало более 900 лайков и 230 комментариев (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"1992 год. Сенной рынок. Женщина пытается заработать на пропитание, торгуя всякими синтетическими вещами. Ребенка не с кем оставить, берет с собой. Зато на ней джинсовые шорты. Как символ новой эпохи", – говорится в посте.

Мать с ребенком на рынке Киева

Мать с ребенком на рынке Киева

Клуб коренного киевлянина

Пользователи принялись активно комментировать пост, вспоминая свою не слишком счастливую молодость.

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"Ужас... Мы в это же время с подругой также стояли там с вещами наших деток... Малышам было по годику. Хорошо, что наши мамы с ними сидели... Приходилось выживать...", "Да уж, жесткое было время. Не хочется чтоб повторилось", "Эти лихие 90-е! Мы с мамой несколько раз ходили на Сенной, продавали мелочи. Реально не хватало на еду!", "Да, и я в те годы приторговывала на Юности и тоже брала с собой двухлетнюю дочку. Однажды она там ушла с папой пройтись и чуть не потерялась. Но, слава Богу, нашлась через час", – написали они.

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось уникальное архивное фото здания Национального цирка Украины на площади Победы в Киеве. Пользователи начали делиться своими воспоминаниями об этом месте и старыми снимками локации.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Ужасное было время, не то что сейчас: безвиз, томос, весьмирснами..Наконец-то запанувалы!
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Ну, теперь с совком покончено и xoxлуxи теперь не торгуют всякой ерундой, чтобы выжить, а торгуют своими мoxнaткaми на российских трассах и в бopдeляx по всему миру, причем, исключительно из любви к процессу.
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