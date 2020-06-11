Правительство готово вмешаться в скандал с "Укрбуд" – Шмыгаль

Правительство знает о проблеме с компанией "Укрбуд" и готово вмешаться в скандал с недостроями.

Об этом на пресс-конференции в четверг, 11 июня, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Проблема "Укрбуда" Кабмину знакома. Сейчас это проблемой занимается мэр столицы, но правительство готово подставить плечо. Мы там где это необходимо включаемся и помогаем. Этот вопрос на контроле у правительства", – сказал он.

Скандал с "Укрбудом"

Напомним, что в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходила благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.

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