Под Киевом патрульные полицейские без причины остановили машину волонтеров ООС, поиздевались над ними и угрожали расправой.

Так утверждает Диана Макарова, которая находилась в машине в момент инцидента. Публикацию с обвинениями в сторону патрульных она опубликовала на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам женщины, полицейские остановили их машину около остановки "Сосновый бор" на Житомирской трассе.

В Киеве вспыхнул скандал с полицейскими

"Претензии: почему в машинах без масок, почему в машине четыре человека, почему в машине собака? Двое из группы отказались представляться", – написала она.

Макарова подчеркнула, что у самих правоохранителей маска прикрывала только рот, а в машине было пять посадочных мест.

"Разъяснения пресс-секретаря патрульной полиции Киева по поводу масочного режима в частных автомобилях, похоже, эти патрульные не видели", – отметила женщина.

В Киеве вспыхнул скандал с полицейскими facebook.com/diana.makarova

В Киеве вспыхнул скандал с полицейскими facebook.com/diana.makarova

Происходящее Макарова сняла на видео и опубликовала в сети. На записи видно, как патрульные смеются над людьми в машине. По словам женщины, они угрожали застрелить их и собаку, называли людей клоунами, требовали мобильные телефоны, нецензурно выражались и постоянно "держали руку на пистолете".

В Киеве вспыхнул скандал с полицейскими facebook.com/diana.makarova

"После того как они спросили, кто мы такие, семья ли, почему живем вместе - мы объяснили, что мы фронтовые волонтеры. Похоже, они об этом знали, потому что здесь и началось целенаправленное издевательство. Нам угрожали оружием, кричали "а чего вы не на фронте? Что вы делаете в Киеве?". Все время смеялись. Были реальные угрозы: "я щас собаку застрелю, вас застрелю". При этом один велел вывести собаку из багажника, второй тут же начал угрожать, что застрелит собаку. Пес агрессии не проявлял", – написала женщина.

В Киеве вспыхнул скандал с полицейскими facebook.com/diana.makarova

В Киеве вспыхнул скандал с полицейскими facebook.com/diana.makarova

После всего, по ее словам, полицейские их отпустили и не выписывали штраф из-за отсутствия нарушений. Макарова предположила, что целью правоохранителей было поиздеваться или спровоцировать их.

В Киеве вспыхнул скандал с полицейскими facebook.com/diana.makarova

В полиции отреагировали на поведение сотрудников. Заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий заявил, что по данному факту проводится служебное расследование. Полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.

"В случае подтверждения фактов нарушения служебной дисциплины, полицейские будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Подчеркиваю, что проявления подобного поведения во время общения с гражданами не могут иметь место в работе патрульной полиции", – написал он на своей странице в Facebook.

Как писал OBOZREVATEL ранее, полиция города Познань в Польше задержала 24-летнего украинца, который в интернете предлагал детям присоединиться к суицидальной игре "Синий кит".

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