Ограничения работы "общепита" в Киеве: Ляшко объяснил, почему ввели дедлайны

В Минздраве пояснили ограничения с ресторанами и кафе.

В Министерстве здравоохранения Украины пояснили, что ограничение работы кафе, ресторанов и развлекательных заведений в Киеве связано с работой ночных клубов.

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Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения пояснил в эфире "Громадського" заявил, что ночные клубы работают под видом заведений общественного питания, однако там нереально соблюдать противоэпидемические меры.

"Поэтому, ограничивая время деятельности заведений общественного питания, мы не позволяем таким образом работать ночным клубам, которые могли открываться и работать под маркой заведений общественного питания", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице с 1 июля усилили противоэпидемические меры. Местные власти решили: