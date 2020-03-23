В магазинах и аптеках Киева с 25 марта введут новые ограничения в рамках карантина из-за распространения коронавируса COVID-19: там должен находиться только один покупатель на 10 кв. м.
Об ограничении заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 23 марта, трансляцию которого вели на Youtube-канале КГГА. А дата была уточнена в протоколе № 16 Постоянной комиссии ТЭБ и ЧС (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"В магазинах и аптеках вводим дополнительные ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться один покупатель на 10 кв. м площади магазина", – подчеркнул чиновник.
По его словам, владельцы магазинов и аптек должны соблюдать ограничения, а также обеспечить выполнение ранее введенных противоэпидемических мероприятий.
В аптеках и магазинах Киева вводят жесткие ограничения. Иллюстрация
Примечательно, что с 21 марта в городе запретили пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях из-за угрозы коронавируса.
А с 23 марта в Киеве остановили движение общественного транспорта. Им пользоваться смогут только те люди, которые работают в больницах, правоохранительных органах, продовольственных магазинах и аптеках, сфере ЖКХ, а также спасатели. Другие должны будут оставаться дома или пользоваться частным транспортом, такси.
Выяснилось, как медикам, правоохранителям, спасателям и другим людям, которые обеспечивают жизнедеятельность Киева, получить пропуск в общественный транспорт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки COVID-19.
Первым больным коронавирусом на территории области стал народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра". Вторым – его жена.
Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что будет настаивать на введении тотального карантина по всей стране для борьбы с COVID-19.
Он сказал, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Он заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
Министерство здравоохранения Украины обнародовало новые данные о ситуации с коронавирусом в Украине – по состоянию на утро 23 марта заболели 73 человека.
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