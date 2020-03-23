В магазинах и аптеках Киева с 25 марта введут новые ограничения в рамках карантина из-за распространения коронавируса COVID-19: там должен находиться только один покупатель на 10 кв. м.

Об ограничении заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 23 марта, трансляцию которого вели на Youtube-канале КГГА. А дата была уточнена в протоколе № 16 Постоянной комиссии ТЭБ и ЧС (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В магазинах и аптеках вводим дополнительные ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться один покупатель на 10 кв. м площади магазина", – подчеркнул чиновник.

По его словам, владельцы магазинов и аптек должны соблюдать ограничения, а также обеспечить выполнение ранее введенных противоэпидемических мероприятий.

В аптеках и магазинах Киева вводят жесткие ограничения. Иллюстрация

Примечательно, что с 21 марта в городе запретили пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях из-за угрозы коронавируса.

А с 23 марта в Киеве остановили движение общественного транспорта. Им пользоваться смогут только те люди, которые работают в больницах, правоохранительных органах, продовольственных магазинах и аптеках, сфере ЖКХ, а также спасатели. Другие должны будут оставаться дома или пользоваться частным транспортом, такси.

Выяснилось, как медикам, правоохранителям, спасателям и другим людям, которые обеспечивают жизнедеятельность Киева, получить пропуск в общественный транспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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