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23 марта • обновлено в 15:08
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Один человек на 10 кв.м: в аптеках и магазинах Киева с 25 марта вводят жесткие ограничения

2.3т
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В магазинах и аптеках Киева с 25 марта введут новые ограничения в рамках карантина из-за распространения коронавируса COVID-19: там должен находиться только один покупатель на 10 кв. м.

Об ограничении заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 23 марта, трансляцию которого вели на Youtube-канале КГГА. А дата была уточнена в протоколе № 16 Постоянной комиссии ТЭБ и ЧС (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В магазинах и аптеках вводим дополнительные ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться один покупатель на 10 кв. м площади магазина", – подчеркнул чиновник.

По его словам, владельцы магазинов и аптек должны соблюдать ограничения, а также обеспечить выполнение ранее введенных противоэпидемических мероприятий.

В аптеках и магазинах Киева вводят жесткие ограничения. Иллюстрация

В аптеках и магазинах Киева вводят жесткие ограничения. Иллюстрация

Примечательно, что с 21 марта в городе запретили пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях из-за угрозы коронавируса.

А с 23 марта в Киеве остановили движение общественного транспорта. Им пользоваться смогут только те люди, которые работают в больницах, правоохранительных органах, продовольственных магазинах и аптеках, сфере ЖКХ, а также спасатели. Другие должны будут оставаться дома или пользоваться частным транспортом, такси.

Выяснилось, как медикам, правоохранителям, спасателям и другим людям, которые обеспечивают жизнедеятельность Киева, получить пропуск в общественный транспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Мир Миру
Мир Миру
Замість того, щоб налагодити ПЛР-тестування та ізоляцію носіїв коронавірусу, доведуть-таки людей до божевілля
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