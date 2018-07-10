Массовое отравление детей под Киевом: экспертиза опровергла предварительную причину

Под Киевом в детском лагере "Славутич" экспертиза не подтвердила основную причину массового отравления.

В ходе эпидемиологического расследования специалисты взяли пробы продуктов питания и воды, а также обследовали персонал и воспитанников, сообщили на официальном сайте Госпродпотребслужбы.

В трех пробах молочных продуктов, которыми кормили детей, не обнаружили патогенной флоры. У персонала лагеря и детей, в том числе и пострадавших, не выявили ни кишечную палочку, ни стафилококк.

В изоляторе, где находились пострадавшие гимнасты, болезнетворной среды также не обнаружили.

Появились также и новые детали расследования.

"Было установлено, что 30 июня группа гимнастов отмечала день рождения одного ребенка", ― отметили в пресс-службе.

Отмечается однако, что исследование оставшегося после праздника угощения не подтвердило наличие там патогенных микроорганизмов.

Уточняется, что пищевом блоке учреждения обнаружили 10 позитивных результатов в смывах на бактерии группы кишечной палочки, патогенного стафилококка и патогенной флоры.

Напомним, что 2 июля 12 воспитанников спортивной школы Дерюгиных обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Одна девочка впала в кому, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Позднее медики установили, что оно вызвано энцефалитом и не связано с отравлением.

Как писал OBOZREVATEL, предварительной причиной массового ухудшения самочувствия среди детей было то, что тренеры спортивной школы изъяли у них йогурты, сутки хранили их в своих комнатах, а потом раздали детям.