На Киевщине ускорилась позитивная динамика COVID-19. Свежие данные
На Киевщине ускорилась позитивная динамика COVID-19.
В Киевской области по состоянию на утро 8 июля было зафиксировано 2853 подтвержденных случая COVID-19.
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За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 44 человек, в то же время выздоровел 101 человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.
Отмечается, что в общем на Киевщине от коронавируса умерли уже 55 человек, а выздоровели – 1623.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что новый коронавирус, который будет передаваться от животного к человеку, может появиться в ближайшее десятилетие.
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