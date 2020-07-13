На Киевщине более 3 тысяч случаев коронавируса: появилась свежая статистика

На Киевщине более 3 тысяч случаев коронавируса.

В Киевской области по состоянию на утро 13 июля было зафиксировано 3068 подтвержденных случаев COVID-19.

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За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 42 человек, выздоровели за это время 17 жителей области, один человек умер. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Отмечается, что всего на Киевщине от коронавируса умерли уже 58 человек, а выздоровели – 1838.

Данные СНБО Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи установили, что кондиционеры, которые рециркулируют один и тот же воздух в помещении, увеличивают риск распространения коронавируса (COVID -19).