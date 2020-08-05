На Киевщине 65 новых больных COVID-19: статистика на 5 августа
Коронавирус на Киевщине. Иллюстрация.
В Киевской области по состоянию на утро 5 августа подтверждено 3942 случая коронавируса.
За минувшие сутки заболевание обнаружили у 65 человек, выздоровели за это время – 68, один человек умер. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.
Всего на территории области от COVID-19 умерли уже 66 человек, а выздоровели – 2834. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.
"5 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 75 490 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1788 – летальных, 41 527 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1271 новый случай. В общем проведено 1 098 665 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 914 пациентов", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 2880 случаев;
Волынская область – 4064 случая;
Днепропетровская область – 1474 случая;
Донецкая область – 926 случаев;
Житомирская область – 2009 случаев;
Закарпатская область – 5462 случая;
Запорожская область – 871 случай;
Ивано-Франковская область – 5168 случаев;
Кировоградская область – 711 случаев;
г. Киев – 8812 случаев;
Киевская область – 3942 случая;
Львовская область – 10 223 случая;
Луганская область – 135 случаев;
Николаевская область – 658 случаев;
Одесская область – 3638 случаев;
Полтавская область – 472 случая;
Ривненская область – 6442 случая;
Сумская область – 570 случаев;
Тернопольская область – 3149 случаев;
Харьковская область – 4239 случаев;
Херсонская область – 236 случаев;
Хмельницкая область – 1232 случая;
Черновицкая область – 6298 случаев;
Черкасская область – 959 случаев;
Черниговская область – 920 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 августа в Центр поступило 1653 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 129 372.
Данные СНБО Скриншот
Данные Минздрава Скриншот
Данные Минздрава Скриншот
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