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12 мая • обновлено в 10:30
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На Киев надвигается шторм: ударят грозы и град

1.3т
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В Киеве и области 12 мая испортится погода. Поднимется сильный ветер, пойдут дожди с грозами, а также, вероятно, даже градом.

Соответствующее штормовое предупреждение опубликовала пресс-служба Укргидрометцентра на своей странице в Facebook. Несмотря на то, что в первой половине дня ожидается +20 градусов тепла, во второй – резко похолодает.

Так, в Киеве и области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, пойдут дожди с грозами, а также в отдельных районах – град. Объявлен І уровень опасности (желтый).

На Киев надвигается шторм. Иллюстрация

На Киев надвигается шторм. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Прогноз погоды Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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