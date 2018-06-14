Молния ударила в телебашню в Киеве: опубликовано впечатляющее видео

Вечером, 14 июня, во время мощного ливня в Киеве молния попала в телевышку на Дорогожичах.

Фотографу Александру Гусеву удалось заснять впечатляющий момент на камеру, чем он поспешил поделиться с пользователями на своей странице в Facebook.

"Врач, разряд! Удалось заснять момент попадания молнии в Дорогожицкую телевышку", – подписал он видео.

Гусев также сделал раскадровку, где детально можно рассмотреть, как разряд пронзает шпиль башни.

Молния бьет в телебашню на Дорогожичах Александр Гусев / Facebook

Молния бьет в телебашню на Дорогожичах Александр Гусев / Facebook

Молния бьет в телебашню на Дорогожичах Александр Гусев / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев накрыл мощный ливень с грозами, в результате чего улицы буквально "поплыли". Пользователи поделились в сети фотографиями и видео.