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LadyCity

Молния ударила в телебашню в Киеве: опубликовано впечатляющее видео

1.4тЧитать новость на украинском

Вечером, 14 июня, во время мощного ливня в Киеве молния попала в телевышку на Дорогожичах.

Фотографу Александру Гусеву удалось заснять впечатляющий момент на камеру, чем он поспешил поделиться с пользователями на своей странице в Facebook.

"Врач, разряд! Удалось заснять момент попадания молнии в Дорогожицкую телевышку", – подписал он видео.

Гусев также сделал раскадровку, где детально можно рассмотреть, как разряд пронзает шпиль башни.

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Молния бьет в телебашню на Дорогожичах

Александр Гусев / Facebook

Молния бьет в телебашню на Дорогожичах

Александр Гусев / Facebook

Молния бьет в телебашню на Дорогожичах

Александр Гусев / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев накрыл мощный ливень с грозами, в результате чего улицы буквально "поплыли". Пользователи поделились в сети фотографиями и видео.

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Тема
Погода в Киеве
Место
Украина
Объект
видео
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