МоваЯзык
Регистрация
LadyCity

Метро на Виноградарь: в Киевсовете раскрыли подробности

1.4тЧитать новость на украинском

Киевсовет утвердил проект постройки линии метрополитена до жилмассива Виноградарь.

Речь идет о первой очереди стройки, которая предусматривает две новых станции ― "Мостицкая" и "Проспект Правды", сообщили в пресс-службе Киевского горсовета.

По предварительным оценкам, стоимость расширения "Сырецко-Печерской" линии обойдется в более чем 6 миллиардов гривен. Предполагается также, что строительные работы займут 36 месяцев.

Новости
Подорожание проезда в Киеве вызвало "коллапс" у касс в метро

Станция метро "Мостицкая" будет следующей после ст. "Сырец". За ней будет располагаться "Проспект Правды".

Как писал OBOZREVATEL, в марте 2018 городские власти уточнили, что всего запланировано возведение четырех станций метро до Виноградаря.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги