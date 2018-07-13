Метро на Виноградарь: в Киевсовете раскрыли подробности

Киевсовет утвердил проект постройки линии метрополитена до жилмассива Виноградарь.

Речь идет о первой очереди стройки, которая предусматривает две новых станции ― "Мостицкая" и "Проспект Правды", сообщили в пресс-службе Киевского горсовета.

По предварительным оценкам, стоимость расширения "Сырецко-Печерской" линии обойдется в более чем 6 миллиардов гривен. Предполагается также, что строительные работы займут 36 месяцев.

Станция метро "Мостицкая" будет следующей после ст. "Сырец". За ней будет располагаться "Проспект Правды".

Как писал OBOZREVATEL, в марте 2018 городские власти уточнили, что всего запланировано возведение четырех станций метро до Виноградаря.