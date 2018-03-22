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Метро на Виноградарь: в Киеве сделали шаг к строительству 

2.1тЧитать новость на украинском

Депутаты Киевсовета предоставили разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков КП "Киевский метрополитен" под строительные площадки для возведения метро на Виноградарь.

Как сообщила пресс-служба горсовета, решение принято на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы.

Речь идет о земельных участках ориентировочной площадью 0,69 га, 0,98 га, 0,56 га, 0,09 га, 0,68 га, 0,11 га, 0,29 га, 1,64 га, 0,11 га, которые принадлежат к коммунальной собственности территориальной общины Киева.

Они предоставляются в аренду на семь лет для строительства объектов участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции метро "Сырец" на жилой массив Виноградарь.

"Подготовительные процессы все ближе подводят нас к началу строительства метро на Виноградарь - в системе Prozorro продолжается закупка услуг генерального подрядчика. Отвод земельных участков вдоль будущей трассы метро, на которых будут развернуты строительные площадки, - это один из документальных этапов перед тем, как стартуют работы непосредственно на земле ", - отметил глава комиссии Алексей Окопный.

Согласно принятому ТЭО, участок метро на Виноградарь от станции "Сырец" включает 4 перспективные станции: первая очередь - "Мостицкая" и "Проспект Правды", вторая - ответвление на "Виноградарь", третья - станция "Ул. Маршала Гречко"и электродепо.

Общая протяженность участка составит 7,4 км, стоимость - почти 11,2 млрд грн.

Как сообщал CityOboz, УЗ получила землю для строительства ж/д путей в Борисполь, куда будет курсировать экспресс.

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Kyiv.City
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