Метро на Виноградарь: в Киеве сделали шаг к строительству 

Депутаты Киевсовета предоставили разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков КП "Киевский метрополитен" под строительные площадки для возведения метро на Виноградарь.

Как сообщила пресс-служба горсовета, решение принято на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы.

Речь идет о земельных участках ориентировочной площадью 0,69 га, 0,98 га, 0,56 га, 0,09 га, 0,68 га, 0,11 га, 0,29 га, 1,64 га, 0,11 га, которые принадлежат к коммунальной собственности территориальной общины Киева.

Они предоставляются в аренду на семь лет для строительства объектов участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции метро "Сырец" на жилой массив Виноградарь.

"Подготовительные процессы все ближе подводят нас к началу строительства метро на Виноградарь - в системе Prozorro продолжается закупка услуг генерального подрядчика. Отвод земельных участков вдоль будущей трассы метро, на которых будут развернуты строительные площадки, - это один из документальных этапов перед тем, как стартуют работы непосредственно на земле ", - отметил глава комиссии Алексей Окопный.

Согласно принятому ТЭО, участок метро на Виноградарь от станции "Сырец" включает 4 перспективные станции: первая очередь - "Мостицкая" и "Проспект Правды", вторая - ответвление на "Виноградарь", третья - станция "Ул. Маршала Гречко"и электродепо.

Общая протяженность участка составит 7,4 км, стоимость - почти 11,2 млрд грн.

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