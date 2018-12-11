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/Жизнь столицы

''Малор*ссы долб*ные!'' В Киеве разгорелся скандал из-за отрезанного Крыма

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В сети опубликовали фото маршрутного такси в Киеве, на лобовом стекле которого была наклеена карта Украины без оккупированного Россией Крыма.

Об этом написал на странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц. Маршрутка ездит по рейсу "Киев – Белая Церковь".

Маршрутка с картой отрезанного Крыма

Маршрутка с картой отрезанного Крыма

Facebook Штирлиц — инфо / shtirlitz.info

"Зрады нет... Как и Крыма... А я все переживаю, почему наши местные маршрутчики всегда такие "любезные" с ветеранами российско-украинской войны. Комментарии излишни..." – говорится в сообщении.

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Инцидент возмутил пользователей Facebook. В комментариях люди писали: "Малороссы долбаные", "Тварь", "Вот мудила", "Маршрутчики, ну, это уже прям, как диагноз".

Читатели также предложили обратиться в СБУ за разъяснениями. А другие посоветовали ввести военное положение в Киеве и Киевской области, "чтоб разогнать крыс".

''Малор*ссы долб*ные!'' В Киеве разгорелся скандал из-за отрезанного Крыма
''Малор*ссы долб*ные!'' В Киеве разгорелся скандал из-за отрезанного Крыма
''Малор*ссы долб*ные!'' В Киеве разгорелся скандал из-за отрезанного Крыма
''Малор*ссы долб*ные!'' В Киеве разгорелся скандал из-за отрезанного Крыма
''Малор*ссы долб*ные!'' В Киеве разгорелся скандал из-за отрезанного Крыма
''Малор*ссы долб*ные!'' В Киеве разгорелся скандал из-за отрезанного Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом пассажиры маршрутки ''накинулись'' на бывшего воина АТО. Так, водитель отказал ветерану войны в бесплатном проезде без льготного талона. Пассажиры, вместо того чтобы заступиться за мужчину, принялись его оскорблять.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крымароссийская пропаганда
Место
УкраинаКиев
Тег
пропаганда
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
свиньи. визжите? это хорошо.... через год два . все будут печатать. а на вас отбросов. нассать.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Кротов Даниил, - русишь швайнэ, харош кавикать среди людей!
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Если ваш Порошенко его сам не признает .с 1апрелч 2019 года
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Игорь Анатольевич, рус.шва.иди отседа, здесь люди! Твоё место на раша иудей Или раша24,люди туда не ходят.
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1
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Водиле нужно сделать то же что он сделал с картой - обрезать причандалы!!!!
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