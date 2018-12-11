''Малор*ссы долб*ные!'' В Киеве разгорелся скандал из-за отрезанного Крыма

В сети опубликовали фото маршрутного такси в Киеве, на лобовом стекле которого была наклеена карта Украины без оккупированного Россией Крыма.

Об этом написал на странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц. Маршрутка ездит по рейсу "Киев – Белая Церковь".

Маршрутка с картой отрезанного Крыма Facebook Штирлиц — инфо / shtirlitz.info

"Зрады нет... Как и Крыма... А я все переживаю, почему наши местные маршрутчики всегда такие "любезные" с ветеранами российско-украинской войны. Комментарии излишни..." – говорится в сообщении.

Инцидент возмутил пользователей Facebook. В комментариях люди писали: "Малороссы долбаные", "Тварь", "Вот мудила", "Маршрутчики, ну, это уже прям, как диагноз".

Читатели также предложили обратиться в СБУ за разъяснениями. А другие посоветовали ввести военное положение в Киеве и Киевской области, "чтоб разогнать крыс".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом пассажиры маршрутки ''накинулись'' на бывшего воина АТО. Так, водитель отказал ветерану войны в бесплатном проезде без льготного талона. Пассажиры, вместо того чтобы заступиться за мужчину, принялись его оскорблять.