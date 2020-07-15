Кто в Киеве умирает от коронавируса чаще всего: Кличко назвал группу риска

Кличко рассказал, кто в Киеве умирает от коронавируса чаще.

В Киеве за время пандемии коронавируса от заболевания умерли уже 126 человек. Более 62% погибших – люди, старше 65 лет.

Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 15 июля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он отметил, что сейчас в больницах города с диагнозом коронавирус находятся 247 больных (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"39 из них – в тяжелом состоянии. Семь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Умерли от коронавируса в Киеве в целом 126 человек", – подчеркнул Кличко.

По его словам, самой старшей погибшей было 95 лет, а младшей – только 25. Последняя женщина имела тяжелые патологии.

"Больше всего, более 62% лиц, умерших от коронавируса, – люди, старше 65 лет. Почти 24% больных умерли в возрасте 50-64 года. Около 13% – те, кому было до 49 лет. И менее 1% – пациенты в возрасте 18-29 лет", – отметил мэр Киева.

Он также добавил, что большинство умерших имело хронические заболевания, в основном это гипертония, сахарный диабет и ожирение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 15 июля зафиксировали рекордно большое количество новых случаев COVID-19, выявленных за сутки, – 147. Всего в городе уже 6497 зараженных коронавирусом.