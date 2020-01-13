Скандальные фирмы и просрочка: чем кормят и как травят детей в школах Киева

В Киеве в разгаре аукционы по школьному питанию. В тендерах участвуют фирмы со скандальной репутацией, от чьих продуктов травились люди не только в Украине, но и за границей. И, как можно судить по данным в реестре судебных решений, от услуг компании в Украине отказывались только с помощью судов.

Подробнее о том, кто, почем и как кормит наших детей в школах – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто претендует

В некоторых районах Киева тендеры на школьное питание проводятся в ближайшее время. Так, 17 января начнется аукцион в Соломенском районе, где на кормление детей претендуют три фирмы КП "Промінь в Святошинському районі м.Києва", ООО "ПОНТЕМ.УА", КП "Школяр" Соломенской РГА. Тендер объявлен аж на 19,6 млн грн.

В Шевченковском районе тендер на сумму 15,99 млн грн, на которые собираются накормить 5512 детей, пройдет 14 января. В тендере участвуют КП "Школярик" Шевченковского района Киева и КП "Школяр" Шевченковского района. В Голосеевском районе кормить хотят на 18,190 млн грн. Тендер выиграла КП "Шкільне харчування".

Управление образования Святошинского района заказывает отдельно мясо почти на 2,5 млн грн. Претендуют две фирмы – ЧП Торгпродсервіс и предприятие "Роман" Международной лиги инвалидов-интеллектуалов "София", которая, по данным СМИ, является учредителем десятка коммерческих предприятий, работающих в сфере сельского хозяйства. Также, по данным Минсоцполитики, предприятия Лиги пользуются налоговыми льготами.

Управления образования платят поставщикам обедов миллионы Facebook: Нове шкільне харчування I Cult Food

27 млн грн на горячее питание школьников собираются потратить в Оболонском районе. Аукцион планируют начать в середине февраля. Претендентов еще нет. Кроме того, районное управление образования заказывает и просто сырые продукты на 12 млн грн.

В Днепровском районе победителем одного из тендеров, где цена вопроса больше 2 млн грн стала фирма "ПОНТЕМ.УА". Всего здесь планируют потратить 22 млн грн на обеды детей.

В Деснянском районе тендеры на поставку питания проводят сами школы. Так, спецшкола № 247 заказывает у КП "Зеніт" Деснянського району м. Києва обеды на 1,2 млн грн

Валентин Мондриевский, замглавы КГГА, курирующий образование, объяснил OBOZREVATEL, что тендеры на поставку готовых обедов в девяти районах Киева заказывают районные управления образования. А в Деснянском районе – каждая школа отдельно.

"Это создает определенные проблемы. В среднем питание стоит 20 грн, а в таких школах оно дороже. Формы питания в разных районах разные. Иногда в школах готовят сами. А потому проводят тендеры на поставку продуктов.

Например, в Дарницком районе покупают услугу питания. И фирмы-победители сами приобретают продукты. А если тендер выигрывает коммунальное предприятие, то оно само заказывает продукты", – объясняет нам Мондриевский.

Оскандалилась в Литве и Украине

Наиболее часто в тендерах фигурирует фирма ПОНТЕМ.УА, которая имеет литовские корни. Она поставляла школьные обеды юным киевлянам и в прошлые годы. У себя на родине она также в числе прочих услуг занимается поставкой питания в школы и садики. Но хорошо известна она не только поэтому. Фирма стала фигурантом многочисленных расследований.

Фото родителей учеников Вильнюсской прогимназии Симонаса Даукантаса lrt.lt

По данным Государственной продовольственной и ветеринарной службы Литвы (SFVS), почти треть кухонь ПОНТЕМа находятся под высоким риском. Это означает, что здесь были обнаружены нарушения, которые следует проверять чаще. В 2015-2018 годы SFVS получил 56 жалоб против этой компании, 18 из которых были признаны обоснованными. Что для маленькой Литвы большая цифра.

Лоббирование ее интересов в стране местная пресса связывает с министром здравоохранения Аурелиусом Верега. Благодаря такой поддержке компания работает в 45 муниципалитетах в государственных закупках для школ, детских садов и больниц.

А в Украине компания стала фигурантом судебного иска. Так, осенью 2019 года с иском в суд против "ПОНТЕМ.УА" обратилась воинская часть Национальной гвардии Украины. Фирму обвиняют в массовом отправлении военнослужащих, оказавшихся после употребления еды, поставленной этой компанией, оказались на больничной койке с кишечными расстройствами.

Проверяющие: есть ненадежные фирмы

Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан подтвердил OBOZREVATEL, что к этой компании масса претензии по поводу поставок питания в детские учебные и лечебные учреждения Киева. Как впрочем, и к другим поставщикам.

"В результате моратория на проверки бизнеса, отмененного в прошлом году, на рынке поставщиков питания для детей оказались недобросовестные фирмы, цель которых только сверхприбыли. Через детские школьные и дошкольные учреждения, а также больницы они реализуют продукцию, не соответствующую стандартам качества.

После поручения премьер-министра Украины в октябре 2019 года мы стали массово проводить проверки детских учреждений, которые показали не радужную картину– массовые фальсификации, несоответствие продуктов стандартам качества", – говорит нам Рубан.

По его словам, Госпродпотребслужба в Киеве проинспектировала в конце прошлого года 271 столовую школ и садиков относительно поставщиков питания. В частности, были проверены поставки фирм "Шкільне харчування" (Голосеевский район), "ПОНТЕМ.УА" (Дарницкий, Днепровский, Деснянский, Святошинский, Соломенский районы), "Зеніт" (Деснянский район), КП "Шкільне харчування", ФОП Прибора, "Віра-Конті Прем’єр" (Оболонский район), КП "Шкільне" (Печерский), КП "Шкільне харчування" (Подольский), Промінь (Святошинский), КП "Школяр", КП "Школярик" (Шевченковский).

"Во время лабораторного контроля были взяты образцы продуктов и питьевой воды. В 32 случаях (4,5%) в пищевых продуктах было выявлено несоответствие нормам. В 19 случаях не соответствовала нормам вода (42%). Всего 1% смывов в оборудования и инвентаря соответствовали нормам. Больше 80% блюд не соответствовали нормам на калорийность, - говорит Рубан.

По его словам, в результате проверок было принято решение временно остановить производство продуктов в 30 столовых, уничтожить продукты – в 15 случаях. Отдельно было принято решение и по фирме "ПОНТЕМ.УА", на мощностях которого нарушения украинского законодательства имели системный характер.

"Наша служба обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с предложением ужесточить тендерную документацию таким образом, чтобы не допустить на рынок услуг по поставкам детского питания недобросовестные фирмы и ужесточить контроль за соблюдением договоров", -– говорит глава ГППС.

Власти: будем проверять качество

В мэрии Киева говорят, что уже в ближайшее время намерены внести изменения в процедуру заключения тендеров.

"Будем менять договора. Сейчас договор оформляется в начале года на все 12 месяцев без возможности в одностороннем порядке его прервать в случае форс-мажора или по другой причине. Мы намерены внести пункт о досрочном прерывании договора в случае его нарушения, то есть - поставки не качественного питания.

Также будут увеличены штрафные санкции – настолько, чтобы бизнесу невыгодно было поставлять некачественную продукцию. Кроме того, договора будем подписывать на полугодие – до летних каникул, потом с сентября до конца года", – уверяет Мондриевский.

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По его словам, что касается участия фирм в тендерах на поставку питания, все зависит от того, насколько они подготовили документы. "Мы не можем своим приказом кого-то допускать, а кого-то нет. Условия для всех одинаковые. Но мы можем усилить контроль за качеством продуктов питания, которые будут поставляться в столовые школ. Уже созданы бракеражные комиссии, в состав которых входят и сотрудники Госпродпотребслужбы. Мы проверяем поставщиков", – говорит Мондриевский.

Он также подчеркивает, что власти Киева начали процесс стандартизации для всех районов и школ, чтобы питание было качественным , разнообразным, вкусным и полезным, а также чтобы у детей был выбор.

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