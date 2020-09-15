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Коронавирусом в Киеве заразились почти 300 человек за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Жизнь столицы
2,7 т.
Коронавирус в Киеве

За минувшие сутки, 14 сентября, коронавирусом в Киеве заразились 285 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта РНБО. В Киевской области зафиксировали 118 новых зараженных.

За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 обнаружили:

  • Тернопольская область – 390

  • Харьковская область – 307

  • Одесская область – 306

  • Киев – 285

  • Львовская область – 186

Коронавирус в Украине.
Карта распространения коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро вторника, 15 сентября, в Украине официально подтверждены 159 702 случая коронавирусной инфекции. Из них 2 905 – обнаружены за прошедшие сутки.

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