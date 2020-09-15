Коронавирусом в Киеве заразились почти 300 человек за сутки

За минувшие сутки, 14 сентября, коронавирусом в Киеве заразились 285 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта РНБО. В Киевской области зафиксировали 118 новых зараженных.

За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 обнаружили:

Тернопольская область – 390

Харьковская область – 307

Одесская область – 306

Киев – 285

Львовская область – 186

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро вторника, 15 сентября, в Украине официально подтверждены 159 702 случая коронавирусной инфекции. Из них 2 905 – обнаружены за прошедшие сутки.

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