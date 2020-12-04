Коронавирусом в Киеве заразилось более 1 300 жителей

В Киеве 4 декабря зафиксировали 1 374 новых случая инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии подтвердили болезнь в 76 750 киевлян.

От COVID-19 в столице умерло 1 395 жителей (+16 за сутки). Излечилось от коронавируса 310 человек, в общем 24 585. Такие данные отображены на карте СНБО.

Активно продолжает болеть 50 770 жителей Киева.

Ситуация с коронавирусной инфекцией за последние несколько дней стабилизировалась. Третий день подряд число новых случаев инфицирования практически не меняется.

На Киевщине за сутки подтвердили COVID-19 в 988 человек. Умерло 8 жителей области, излечилось от коронавируса 750 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 4 декабря, в Украине официально подтверждено 787 891 случай коронавирусной инфекции. Из них 15 131 – обнаружены за минувшие сутки.