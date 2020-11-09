Мотоциклист, нарушивший ПДД в Киеве, раскаялся. Видео

Участвовавший в конфликте в Оболонском районе Киева мотоциклист принес свои извинения пешеходу, которого толкнул.

Он признал, что нарушил правила дорожного движения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я ехал по тротуару, я это признаю. Если у вас есть контакты человека, с которым был конфликт, хочу с ним встретиться, извиниться и решить этот вопрос", – заявил мотоциклист.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева мужчина ударил пакетом мотоциклиста, двигавшегося с нарушением правил дорожного движения. Сообщалось, что владелец двухколесного транспорта якобы побил пешехода, а после уехал в неизвестном направлении.