В Киеве могут позволить праздновать выпускные: названы условия

Но при организации празднования выпускных обязательным будет оставаться соблюдение ограничений

Это станет известно уже после следующего этапа смягчения карантина от 10 июня

В Киеве могут позволить праздновать выпускные, если полностью заработают столичные рестораны и кафе

В Киеве могут позволить, с соблюдением ограничений, праздновать выпускные, если после очередного смягчения карантина 10 июня полноценно заработают рестораны и кафе.

Об этом заявил председатель медицинской комиссии Киева, депутат столичного горсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей. Его слова цитирует ТСН.

"Когда уже будет разрешено, чтобы открывались заведения общественного питания, да. Но вы должны понимать, что не можете посадить всех за один стол. Если заведение имеет большой зал и там поместится весь класс, то почему нет?" – пояснил он.

В Киеве могут позволить праздновать выпускные, если полностью заработают рестораны и кафе

При эотм Гелевей отметил, что во время организации празднования выпускных обязательным остается соблюдение карантина.

Он напомнил, что после последнего этапа смягчения карантина в Киеве было разрешено открыть детские сады, гостиницы, фитнес-клубы, торгово-развлекательные центры.

Тогда как согласно постановлению Кабмина, добавил председатель медкомиссии, с 10 июня в Киеве должны открыть рестораны и кафе с ограничением по количеству посетителей за столом, соблюдением дистанции и проверкой температуры.

"Так же от 10 июня, по решению собственника или органов управления, планируются восстановления деятельности учреждений культуры по приему посетителей, проведения культурных мероприятий. Но при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м площади помещения, где состоится мероприятие. Я так понимаю, что это будет касаться и кинотеатров", – добавил Гелевей.

По словам депутата, в обычном режиме смогут работать и гостиницы, в которых будет разрешена работа ресторанов с соблюдением ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что Министерство образования не рекомендует школам проводить выпускные балы до окончания карантина, дети изо всех сил "подпольно" готовятся к празднику.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!