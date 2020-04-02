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2 апреля • обновлено в 11:20
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Когда в Киеве будет пик заболеваемости коронавирусом: врач назвала сроки

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Повышение заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Киеве в разы ожидается через 2-3 недели.

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Об этом главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко 1 апреля написала на своей странице в Facebook. Такие выводы медики сделали, наблюдая за ситуацией как в государстве, так и в мире.

"Мы отслеживаем новости Украины и мира, видим не слишком ответственное поведение соотечественников, поэтому, как ни прискорбно, ожидаем повышения заболеваемости в разы через 2-3 недели", – подчеркнула она.

Врач рассказала, когда в Киеве будет пик заболеваемости коронавирусом. Иллюстрация

Врач рассказала, когда в Киеве будет пик заболеваемости коронавирусом. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, Антоненко рассказала, что у людей с коронавирусом COVID-19 в основном наблюдается двухволновое течение болезни.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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