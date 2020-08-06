Кличко пригрозил усилением карантина в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в столице обнаружили большое количество новых случаев коронавируса за сутки, и пригрозил усилением ограничений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что численность больных COVID-19 в городе увеличивается.

"За прошедшие сутки вирус обнаружили еще у 180 жителей. Три человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 142 киевлян. На сегодня в столице уже 8992 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве Facebook/Виталий Кличко

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет, 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 года, а также четыре девочки от трех до 16 лет, семь мальчиков от трех до 17 лет. В частности, речь и о восьми медиках. В больницы столицы госпитализировали 22 пациента.

"За прошедшие сутки выздоровели 49 человек. Всего коронавирус преодолели 3137 жителей Киева", – отметил он.

Мэр Киева также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 44, в Соломенском – 26, в Деснянском – 22.

"Я призываю всех серьезно относиться к угрозе. Не расслабляться и не делать вид, что мы живем в обычной ситуации. Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит – произойдет это или нет. От того, насколько мы придерживаемся элементарных правил, насколько внимательны к своему здоровью", – подытожил Кличко.

Пост Кличко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве зафиксировали новый антирекорд августа по количеству случаев COVID-19, выявленных за сутки, – 180. Всего в столице по состоянию на 6 августа уже 8992 зараженных коронавирусом.