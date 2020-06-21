Киевская многоэтажка после взрыва может рухнуть в любой момент: здание срочно укрепляют

Жилой дом на Позняках, где в воскресенье, 21 июня случился взрыв, может рухнуть – для избежания этого спасатели устанавливают специальные распорки и тросы.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий. Он отметил, что спасатели пытаются стабилизировать нынешнее состояние поврежденного дома.

"Устанавливаются распорки по всему дому для того, чтобы стабилизировать конструкции этого дома. И второй момент, на восьмом этаже сейчас устанавливаются тросы, тоже для стабилизации конструкции, соответственно, в том числе и поврежденных конструкций", – рассказал он.

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