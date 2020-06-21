Киевская многоэтажка после взрыва может рухнуть в любой момент: здание срочно укрепляют
Взрыв в киевской многоэтажке
Жилой дом на Позняках, где в воскресенье, 21 июня случился взрыв, может рухнуть – для избежания этого спасатели устанавливают специальные распорки и тросы.
Об этом во время брифинга сообщил пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий. Он отметил, что спасатели пытаются стабилизировать нынешнее состояние поврежденного дома.
"Устанавливаются распорки по всему дому для того, чтобы стабилизировать конструкции этого дома. И второй момент, на восьмом этаже сейчас устанавливаются тросы, тоже для стабилизации конструкции, соответственно, в том числе и поврежденных конструкций", – рассказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв газа в девятиэтажке. В результате были повреждены несколько этажей. По данным управления ГСЧС в столице, два человека погибли.
При взрыве осколки разлетелись на 20 метров от эпицентра.
Сотрудники ГСЧС действуют очень осторожно, поскольку повреждены несущие конструкции здания. Есть угроза обвала 9-10 этажей.
В МВД рассматривают две версии взрыва.
Взрыв в многоэтажке был настолько мощным, что взрывная волна "прошла по земле", оставив трещину.