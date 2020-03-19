Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ Московского патриархата, фактически призвала верующих игнорировать карантин в стране из-за распространения коронавируса, заявив, что нужно "ходить в храм, причащаться, обниматься".

Соответствующее видеообращение митрополита Павла под названием "Великий пост" опубликовали на Youtube-канале "Лавра. Путь спасения". В нем говорится, что "не так страшен коронавирус, как грех", а также, что ситуация "ухудшится, если люди не покаются" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Поэтому в лавре призвали и в дальнейшем ходить в храм, причащаться и причащать детей, а еще обниматься.

Киево-Печерская лавра призвала игнорировать карантин и обниматься. Иллюстрация

"Молитесь, поститесь, ходите в храм, причащайтесь и причащайте детей маленьких... Все спешите в храм, читайте Псалтирь, Евангелие, обнимайте друг друга", – заявил митрополит.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал