Киев лишился самого известного аттракциона: как это произошло

В Киеве ночью 7 июня демонтировали канатную дорогу над Днепром, которая ранее попала в громкий скандал из-за проблем с безопасностью.

Распоряжение на ликвидацию аттракциона выдали в КГГА, передает "Информатор".

Демонтаж проводили сотрудники КП "Київблагоустрій", а безопасность работ обеспечивала полиция.

"Патрульные перекрывали движение транспорта на Парковой дороге и на Надднепрянском шоссе. Также на воде дежурил полицейский катер и ограничивал движение судов в зоне падения тросов", ― сообщили в издании.

Напомним, что прокатиться на троллее можно было от Арки Дружбы народов до Труханового острова. В конце мая появилась информация о том, что с канатной дороги сорвался и упал мужчина. Владельцы аттракциона заявили, что это неправда и он полностью безопасен. Также они заверили, что у них есть вся разрешительная документация, однако это оказалось ложью.

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