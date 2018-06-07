Киев лишился самого известного аттракциона: как это произошло

В Киеве ночью 7 июня демонтировали канатную дорогу над Днепром, которая ранее попала в громкий скандал из-за проблем с безопасностью.
Распоряжение на ликвидацию аттракциона выдали в КГГА, передает "Информатор".
Демонтаж проводили сотрудники КП "Київблагоустрій", а безопасность работ обеспечивала полиция.
"Патрульные перекрывали движение транспорта на Парковой дороге и на Надднепрянском шоссе. Также на воде дежурил полицейский катер и ограничивал движение судов в зоне падения тросов", ― сообщили в издании.
Напомним, что прокатиться на троллее можно было от Арки Дружбы народов до Труханового острова. В конце мая появилась информация о том, что с канатной дороги сорвался и упал мужчина. Владельцы аттракциона заявили, что это неправда и он полностью безопасен. Также они заверили, что у них есть вся разрешительная документация, однако это оказалось ложью.
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