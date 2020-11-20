Годовщина Евромайдана во время карантина выходного дня: стал известен план мероприятий в Киеве

В субботу, 21 ноября, Украина отметит седьмую годовщину Евромайдана – Дня достоинства и свободы. В этот день, несмотря на карантин выходного дня, запланирован ряд мероприятий.

В частности, активисты планируют устроить автопробег к "Феофании" к президенту Владимиру Зеленскому. Также в программе празднования молебен, возложение цветов на местах гибели участников революции и другие культурные мероприятия.

"Движение сопротивления капитуляции" запланировало автопробег к президенту Владимиру Зеленскому, который лечится от коронавируса в "Феофании". Сбор начнется на Европейской площади в 14:00.

Оргкомитет годовщины Майдана провел 19 ноября пресс-конференцию на Майдане Незалежности. В ней приняли участие около 10 человек, в числе которых глава ОУН Михаил Коханивский и бывший нардеп Игорь Луценко. Они заявили, что в этом году будут акцентировать протесты на теме освобождения политзаключенных и призвали людей снова выходить на Майдан "против клептократии и господствующего олигархата", отмечает "Страна".

Также запланировано участие 3 тысяч человек в мероприятиях оргкомитета 21 ноября, пишут "Українські новини".

Украинский институт национальной памяти и Музей истории Майдана планируют открыть выставку "Рисованная история Майдана".

Кроме того, запланировано возложение цветов к памятникам и местам гибели участников Революции Достоинства и участников АТО.

С 10:00 до 11:00 возле часовни архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной Сотни состоится молебен.

С 10:00 до 19:00 проведут ряд экскурсий, в том числе "Места Революции Достоинства" в центральной части Киева "Майдан. Прогулка". Также на главной площади откроют экспозицию "Навстречу свободе".

Все мероприятия будут проводиться на Михайловской площади, Институтской, Аллее Героев Небесной сотни, Европейской площади, Грушевского, возле Дома профсоюзов, Главпочтамта и Киевской городской государственной администрации.

Стоит отметить, что 21 и 22 ноября по всей Украине будет действовать карантин выходного дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября стало известно, что ГБР вызвало на допросы лидеров Евромайдана. Среди вызванных на допрос, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий, мэр Киева Виталий Кличко, народный депутат 8 созыва Сергей Пашинский, бывший премьер Арсений Яценюк, экс-нардеп Татьяна Чорновол.

Расследование ведется в рамках дела о госперевороте, заявитель в котором – заместитель генпрокурора при Викторе Януковиче, народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Позднее в бюро уточнили, что вызовы на допрос отменены в связи с распространением эпидемии COVID-19.