"Уезжайте из Киева!" Появились новые детали в скандале с ромами

В Киеве во время погрома и сожжения лагеря ромов на Лысой горе полиция посоветовала пострадавшим уехать из города.

Кроме этого, правоохранители отрицают факт заявления о преступлении, сообщают на официальном сайте правозащитной организации Amnesty International.

"По крайней мере один из ромов вызвал полицию и дождался приезда патрульного автомобиля. Пока ромы прятались возле гаражей, сотрудники полиции подошли к их лагерю, где обнаружили горящие палатки. Вернувшись к ромам, сотрудники полиции сообщили им, что все горит, и посоветовали скорее уезжать из Киева. На следующий день полиция заявила, что к ним не поступали заявления по поводу погрома, и, соответственно, они не могут прокомментировать инцидент", ― заявили в Amnesty International Ukraine.

Также правозащитники сообщили, что праворадикалы во время погрома использовали газовые баллончики, режущие предметы, и, возможно, огнестрельное оружие.

Facebook Сергей Мазур

Как писал "Обозреватель" ранее, Украинский Хельсинский союз по правам человека осудил действия участников националистической организации "С14", которые сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве.