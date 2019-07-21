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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Жизнь столицы

Едут на автобусах: полиция сообщила о стягивании "подозрительных лиц" в Киев

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Правоохранители в воскресенье, 21 июля, начали получать сообщения о передвижении на автобусах в направлении Киева подозрительных лиц.

Обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова, информирует пресс-служба областной полиции (чтобы посмотреть видео задержания одной из групп, поскролльте новость вниз).

Это произошло около 19:00, за час до завершения внеочередных выборов в украинский парламент.

О всех подробностях проведения выборов в Раду в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.

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Едут на автобусах: полиция сообщила о стягивании "подозрительных лиц" в Киев

kv.npu.gov.ua

"Во время остановки некоторых транспортных средств работники полиции действительно обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев", – сказано в сообщении.

Едут на автобусах: полиция сообщила о стягивании "подозрительных лиц" в Киев

kv.npu.gov.ua

Полиция отметила, что занимается выяснением цели таких поездок. Правоохранители и в дальнейшем будут реагировать на подобные сообщения, чтобы предупредить любые провокации.

Копы также попросили с понимаем отнестись к принятым мерам и в случае остановки транспортного средства не оказывать сопротивление.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина Киев
Теги
Национальная полиция Украины фотографии видео задержание
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Порохоботов винтят!
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Сало Уронили
Сало Уронили
это вам не при януковоще.готовтесь.
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