Едут на автобусах: полиция сообщила о стягивании "подозрительных лиц" в Киев

Правоохранители в воскресенье, 21 июля, начали получать сообщения о передвижении на автобусах в направлении Киева подозрительных лиц.

Обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова, информирует пресс-служба областной полиции (чтобы посмотреть видео задержания одной из групп, поскролльте новость вниз).

Это произошло около 19:00, за час до завершения внеочередных выборов в украинский парламент.

О всех подробностях проведения выборов в Раду в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.

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"Во время остановки некоторых транспортных средств работники полиции действительно обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев", – сказано в сообщении.

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Полиция отметила, что занимается выяснением цели таких поездок. Правоохранители и в дальнейшем будут реагировать на подобные сообщения, чтобы предупредить любые провокации.

Копы также попросили с понимаем отнестись к принятым мерам и в случае остановки транспортного средства не оказывать сопротивление.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

21 июля 2019 в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории Украины в 8:00 и закрылись для подсчета голосов в 20:00.

По подсчетам руководства парии "Слуга народа", их представители могут выиграть на 80 мажоритарных округах по всей Украине

О данных Национального экзит-пола о первых результатах голосования читайте по ссылке.

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