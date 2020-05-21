COVID-19 в Украине утихет: ученые из КПИ отследили тенденцию пандемии

Команда проекта "Форсайт COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского получила новые прогнозы по заболеваемости коронавирусом в Украине и Киеве с 21 по 25 мая. Они показали снижение скорости распространения пандемии.

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Прогнозы были сделаны с использованием многослойной нейронной сети Back Propagation. Об этом сообщила пресс служба КПИ на своем сайте (чтобы посмотреть таблицы, доскролльте до конца страницы).

COVID-19 в Украине утихнет. Иллюстрация

Результаты показали снижение скорости распространения пандемии для Украины в указанный период с уровнем "плато" 300-400 новых инфицированных и 300-350 выздоровевших в день. Для Киева в течении этого времени уровень "плато" может составить 40-50 инфицированных и 20-30 выздоровевших в день.

Развитие пандемии коронавируса Мировой центр данных "Геоинформатика и устойчивое развитие"

Развитие пандемии коронавируса Мировой центр данных "Геоинформатика и устойчивое развитие"

"Важно, что в течение последнего месяца количество ежедневно выздоровевших людей в Украине постепенно приближается к количеству ежедневно инфицированных, как показали результаты исследования команды проекта от 01.05.2020 года. Ожидается, что в конце мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что покажет начало спада пандемии, завершение первой волны которой предполагается до конца сентября 2020 года", – говорится в сообщении.

Развитие пандемии коронавируса Мировой центр данных "Геоинформатика и устойчивое развитие"

Развитие пандемии коронавируса Мировой центр данных "Геоинформатика и устойчивое развитие"

Развитие пандемии коронавируса Мировой центр данных "Геоинформатика и устойчивое развитие"

Развитие пандемии коронавируса Мировой центр данных "Геоинформатика и устойчивое развитие"

В то же время в КПИ добавили, что не исключается появление второй волны пандемии в осенне-зимний период 2020-2021 годов, но с меньшей амплитудой.

Развитие пандемии коронавируса Мировой центр данных "Геоинформатика и устойчивое развитие"

Развитие пандемии коронавируса Мировой центр данных "Геоинформатика и устойчивое развитие"

Развитие пандемии коронавируса Мировой центр данных "Геоинформатика и устойчивое развитие"

Развитие пандемии коронавируса Мировой центр данных "Геоинформатика и устойчивое развитие"

Отмечается, что ранее средняя абсолютная погрешность выполненного краткосрочного прогноза на отрезке времени с 6 по 20 мая не превышала 1.78% для Украины и 2.26% для Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 21 мая в Украине официально подтверждено 19 706 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В Киеве же коронавирусом заразилось уже 2475 человек.

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