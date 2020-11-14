COVID-19 в Киеве заболели более тысячи человек за сутки

За минувшие сутки, 13 ноября, коронавирусом в Киеве заразились 1 053 человека.

В Киевской области зафиксировали 698 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 49 699 человек, в области – 23 801 больной.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 950 человек (+12 за сутки), вылечились 18 702 пациента (+369). Продолжают бороться с вирусом 30 047 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 14 ноября, в Украине официально подтверждены 525 176 случаев коронавирусной инфекции. Из них 12 524 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.