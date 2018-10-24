ЧП в метро Рима: киевлянам напомнили правила безопасности в подземке

В метро Киева нарушение пассажирами правил безопасности нередко приводит к травмам, особенно часто страдают маленькие дети.

Об этом рассказала в эфире ObozTV пресс-секретарь КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, комментируя инцидент в метро Рима, где из-за поломки эскалатора пострадали десятки людей. Макогон напомнила пассажирам подземки основные правила безопасности.

По ее словам, в Киеве, к счастью, не было таких случаев, как в Риме.

"Те случаи, которые у нас бывают, – это внеплановые резкие остановки эскалаторов. 90% таких случаев – нарушение пассажирами правил поведения на эскалаторах. Хотела бы напомнить людям простые вещи. Держаться за поручень нужно, потому что вдруг человеку на эскалаторе стало плохо и другой пассажир остановил эскалатор. Из-за того, что вы смотрите в мобильный телефон, вы тоже можете упасть, потому что вы инерционно движетесь вперед", - рассказала Макогон.

Представитель Киевского метрополитена отметила, что самые прискорбные случаи происходят с маленькими детьми, которых родители оставляют без присмотра.

"Это выглядит дико, когда трехлетнего ребенка сажают на ступени эскалатора. А они острые, металлические, а пальчики у детей маленькие, им интересно - что-то едет, крутится, они начинают пальцы за ступеньки совать. Были случаи, когда дети травмируют пальцы, ноги. Почти в 100% таких случаев - родители отпустили ребенка одного на эскалатор. Любите своих детей, не делайте такого", - призвала она.

"Особенно это дети от 2 до 5 лет, когда родителям кажется, что ребенок уже начал ходить, он самостоятельный, вертлявый, и они дают ему самостоятельность, но не в том месте, где надо. Для детей эскалатор - наиболее травматичный участок путешествия в метро. Надо ребенку рассказывать: тут обязательно держись, не садись - ты маленький, еще одежда или пальчик затянет", - добавила Макогон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее десятки российских футбольных болельщиков и четверо граждан Украины получили травмы во время спуска по эскалатору в Риме. Эскалатор "сошел с ума" и очень резко ускорился. Ступени крутились с бешеной скоростью и "засасывали" людей.