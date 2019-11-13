Беззубость силовиков: как безнаказанно "убивают" Киев и чем это грозит

В исторической части Киева рядом с правительственным кварталом полгода идет масштабное строительство. Беспредельно - без документов и разрешений. При полном бездействии правоохранителей, которые даже не удосужились открыть уголовное производство по вопиющим фактам.

Подробнее о скандальной ситуации – в расследовании OBOZREVATEL.

НЕ ВИДИШЬ СУСЛИКА? А ОН ЕСТЬ

Строительные работы начались в Печерском районе на ул. Московской в мае этого года. Начались, как говорится, по-тихому. Неизвестные люди оградили один из корпусов завода "Арсенал" и часть дороги. Началась надстройка этажей. При этом никаких информационных стендов о строительстве установлено не было – хотя это предусмотрено действующим законодательством.

Журналисты OBOZREVATEL в длительной переписке прояснили вопросы по этой стройке-призраку. Результат шокировал. Оказалось, что в самом центре столицы, рядом с правительственным кварталом, можно делать что угодно – не имея никаких документов и разрешений. Были бы деньги и связи.

Добавим, что строительные работы проводятся в одном из корпусов, которые ранее принадлежали предприятию, имеющему стратегическое значение для экономики и безопасности государства – казенному предприятию специального приборостроения "Арсенал".

В департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА на информационный запрос OBOZREVATEL ответили, что заказчик строительства – ООО "Марс Девелопмент" (36757578). Это компания, которую связывают со скандальным депутатом нескольких созывов ВР Владимиром Зубиком.

Строительные работы продолжаются и сегодня – несмотря на предписание департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) о приостановлении строительных работ. Более того, "Марс Девелопмент" подало в суд, требуя отменить это решение!

Владимир Зубик ранее был членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ. Судя по всему, делая ставку на свои связи и деньги, он готов закатывать в бетон Печерск, уродуя центр Киева и рискуя жизнями людей.

НОВЫЕ ФАКТЫ

Как выяснилось из полученного OBOZREVATEL ответа департамента земельных ресурсов КГГА, сотрудники департамента в мае 2019 г. провели обследование земельного участка с кадастровым номером 8000000000:82:033:0001 (он находится в постоянном пользовании ГП завод "Арсенал") и составили соответствующий акт.

При обследовании было зафиксировано проведение строительных работа на части земельного участка со стороны улицы Московской. Информация о строительстве, его заказчике и основаниях использования земельного участка под строительство – в департаменте отсутствовала.

31 мая эти материалы были направлены в другой департамент КГГА – по вопросам государственного архитектурно строительного контроля Киева.

Также выяснилось, что ходатайства от ООО "БЦ М8" (код 42708476), ООО "МАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код: 36757578), ООО "Компания по управлению активами" ЭМ ДЖИ АЙ "(код: 41171750) об отводе земельного участка для эксплуатации и обслуживания нежилого здания в департамент не поступали. Проекты землеустройства об отводе в пользование для эксплуатации и обслуживания нежилого здания отсутствуют.

То есть, простым языком: документов, которые дают право занимать, использовать земельный участок и проводить на нем строительство, никто не получал и даже не обращался за ними в профильную структуру!

И только спустя пять месяцев с начала незаконного строительства в департамент градостроительства и архитектуры КГГА поступило заявление от ООО "Марс Девелопмент" о предоставлении градостроительных условий и ограничений для проектирования объекта реконструкции корпуса № 3а по ул. Московской, 8 в Печерском районе.

Департамент отказал в получении градостроительных условий и ограничений. Основанием стало представление неполного пакета документов, как того требует законодательство, а именно – документов, удостоверяющих право собственности или пользования земельным участком, или договора суперфиция, документов на объект недвижимого имущества, расположенного на земельном участке.

Как видим, все предельно понятно: на данный момент никто не может проводить на этом земельном участке строительные работы, так как отсутствуют документы, которые являются основанием для проектирования.

ПОЧЕМУ "СПИТ" ПОЛИЦИЯ?

Ответ Главного управления Национальной полиции в г. Киеве на наш информационный запрос оказался "очень содержательным". Правоохранители сообщили: а) об отсутствии обращений по этой стройке и б) об отсутствии уголовных производств.

Исполнитель, готовивший ответ на запрос, в телефонном разговоре добавил, что учитывалась информация всех отделов, следствия и т.д. Уголовных производств действительно никто не регистрировал.

Отметим, что OBOZREVATEL опубликовал уже несколько материалов о том, что на улице Московской в ​​Печерском районе идет строительство без разрешительных документов, где заказчиком является ООО "Марс Девелопмент". Мы собрали массу подтверждающих документов (которые публикуем). А публикации в СМИ уже являются основанием для соответствующего реагирования правоохранителей (открытия производства) – как предусматривает закон.

Несомненно, что есть все основания открыть уголовное производство о незаконном строительстве. Еще раз перечислим, почему:

Строительство идет без документов, дающих право строить.

Без документов на право пользования земельным участком.

На земельном участке, который в праве постоянного пользования у государственного предприятия.

При этом занята часть земельного участка города (перекрыт тротуар и установлен строительный забор).

Работает большой строительный кран над улицей, где проходят люди, проезжают автомобили, что в свою очередь создает дополнительную угрозу жизни и здоровью граждан.

Вышеприведенные обстоятельства имеют признаки уголовного преступления – самоуправства, злоупотребления полномочиями, самовольного занятия земельного участка, самовольного строительства и прочее.

Менее чем в 200 м от незаконной стройки находится Печерское райуправление полиции Киева

Отметим, что в сентябре 2019 г. после публикации OBOZREVATEL о беспредельной застройке транспортного узла возле станции метро "Харьковская" в Киеве полиция открыла уголовное производство. Что мешает отреагировать на беспредельную ситуацию в Печерском районе? По сути, журналисты уже выполнили часть работы правоохранителей. Пользуйтесь.

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