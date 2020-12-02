В Киеве Андреевскую церковь откроют для посетителей

С 13 декабря в Киеве Андреевская церковь станет доступной для посетителей. Последние пять лет она была закрыта на реставрацию.

Открытие состоится онлайн 12 января, а со следующего дня в храме пройдет первая служба, сообщили в Министерстве культуры и информационной политики. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В церкви полностью отреставрировали иконы и иконостас, почистили лепнину и отшлифовали пол. Также заменены инженерные сети и установлено новые системы освещения, отопления, подачи воздуха и окна.

''Сделанный аутентичный цвет стен 18 века благодаря компьютерному анализу, который помогли сделать немецкие технологи'', – рассказал министр культуры Александр Ткаченко.

В этом году отмечается 320-я годовщина со рождения архитектора Франческо Растрелли. Именно по его проекту храм возвели в 1762 году.

В 2018 год церковь была передана Вселенскому Патриархату Православной церкви под постоянное представительство.

Как писал OBOZREVATEL, в 2021 году частью национального проекта "Большая стройка" стало восстановление 100 культурных объектов.