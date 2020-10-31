781 за сутки: в Киеве зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса

За минувшие сутки, 30 октября, коронавирусом в Киеве заразился 781 человек, что стало рекордом с начала эпидемии. В Киевской области зафиксировали 345 новых зараженных.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 37 549 человек, в области – 16 464 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 766 человек (+23 за сутки), вылечились 12 862 пациентов (+223). Продолжают бороться с вирусом 23 921 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы 31 октября, в Украине официально подтверждены 387 481 случаевкоронавирусной инфекции. Из них 8 752 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.