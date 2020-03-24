В Киевской области еще один зараженный: коронавирус подхватила молодая девушка

В Киевской области увеличилось количество зараженных коронавирусом. На этот раз заболела 21-летняя девушка.

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Ее госпитализировали в инфекционное отделение Броварской многопрофильной клинической больницы, сообщил на своей странице в Facebook мэр города Игорь Сапожко.

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"Только что получили лабораторное подтверждение наличия инфекции COVID-19 у броварчанки. Девушке 21 год", – отметил он.

Девушка находится в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, она контактировала с иностранцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на утро 24 марта было зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом.

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