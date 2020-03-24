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24 марта • обновлено в 20:09
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Коронавирусом в Киевской области заразилась 21-летняя девушка

14.6т
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В Киевской области увеличилось количество зараженных коронавирусом. На этот раз заболела 21-летняя девушка.

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Ее госпитализировали в инфекционное отделение Броварской многопрофильной клинической больницы, сообщил на своей странице в Facebook мэр города Игорь Сапожко.

В Киевской области еще один зараженный: коронавирус подхватила молодая девушка

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"Только что получили лабораторное подтверждение наличия инфекции COVID-19 у броварчанки. Девушке 21 год", – отметил он.

Девушка находится в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, она контактировала с иностранцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на утро 24 марта было зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Сосалка наверно
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Проститутка в общем.
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Гоша Злой
Гоша Злой
Горелов Сергей, как говорит ваш ботоксный през - девушка с низкой социальной ответственностью...
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Кияни

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