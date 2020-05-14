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15 мая • обновлено в 11:59
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Когда и как в Киеве откроют метро: в мэрии поделились эксклюзивными подробностями

10.2т
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Метро Киева после возобновления работы не будет ограничивать вход только для категорий граждан со спецпропусками, но все пассажиры будут обязаны носить маски и перчатки.

Кроме того, увеличение стоимости проезда в метрополитене не планируется. Об этом в эфире ObozTV рассказал советник мэра Киева, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

По его словам, решение о возобновлении работы метрополитена должно принять правительство, поскольку именно постановлением Кабмина метро в Киеве было закрыто на карантин.

Вместе с тем он подчеркнул, что ограничения в работе метрополитена могут привести к километровым очередям на входе на станции. "Метро по спецпропускам работать не может, потому что очередь на каждой станции будет километра 3 без часа-пик. Если мы будем регулировать посадку в вагоны метро, мы собьём весь график его работы", – сказал Бондаренко.

Ограничения входа в метро лицам категории 60+ также повлекут километровые очереди, убежден он. "Как контролировать, что человек не работает на предприятии, которое, например, производит продукты питания? Его нужно пропускать через отдельный турникет, проверять документы? Очереди на вход в метро будут растянуты на километры", - добавил он.

Советник допустил, что в метрополитене могут быть введены ограничение по количеству пассажиров в вагонах, но как это организовать технически, киевская власть пока не знает.

Он объяснил, что санитарные требования будут такими в метро: "Мы будем вводить масочный режим, защиту рук – одноразовые или другие перчатки, чтобы избежать контакта рук с поверхностями метро. Будем проводить обязательную дезинфекцию по строгому графику".

В то же время Бондаренко сообщил, что дистанционную термометрию пассажиров организовать не удастся, если к моменту запуска метро не появятся новые технические возможности для этого.

Когда и как в Киеве откроют метро: в мэрии поделились подробностями

Когда и как в Киеве откроют метро: в мэрии поделились подробностями

По его словам, если после 22 мая станет понятно, что метро не откроют еще на протяжении 1-2 недель, в городе будут возобновлены дополнительные 7 маршрутов наземного транспорта, которые функционировали с момента закрытия метрополитена до введения проезда по спецпропускам.

Он также сообщил, что до 22 мая в наземный городской транспорт будут пускать по спецпропускам. "После 22 мая надеемся, что будем обходиться уже без спецпропусков", – сказал советник.

Бондаренко рассказал, что столичная власть намерена обсудить с частными перевозчиками вопрос возобновления работы маршрутных такси. "Но там очень сомнительно, потому что большинство маршрутов до ближайшей станции метро. Если им будет выгодно возить людей с теми ограничениями, которые есть по количеству пассажиров, то будут возобновлять", – заметил он.

В отношении повышения стоимости проезда он сказал: "Муниципальный транспорт точно не увеличит стоимость проезда, от частных перевозчиков тоже никаких заявлений пока не было".

Бондаренко пояснил, почему текущее смягчение карантина не коснулось торговых центров. "Если говорить о скверах, парках, спортивных площадках под открытым небом, то смягчать можно. Если мы говорим о торговых центрах, то те люди, которые будут там собираться, то это вероятные сотни новых заражений", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко выступил с требованием к правительству о восстановлении работы метро в столице после окончания карантина, в частности, 25 мая.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Карантин в Украине Киевское метро
Персона
Владимир Бондаренко
Место
Украина Киев
Тег
метро
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