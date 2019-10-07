Представляются "Киевводоканалом": в столице активизировались мошенники

В Киеве активизировались мошенники, которые представляются работниками коммунальных служб и обманывают жителей.

Чаще всего они говорят, что работают в "Киевгазе" и "Киевводоканале", в пресс-службе которого и предупредили о злоумышленниках.

"Помните, что о запланированном выходе контролеров "Киевводоканал" оповестит в объявлениях в подъездах за несколько дней до визита", – уточнили представители предприятия.

Кроме этого, отличить мошенника от настоящего контролера можно попросив показать его удостоверение. Если у вас все же возникли сомнения – позвоните в диспетчерскую по номеру 1581 или в контактный центр (044 2020202) и спросите, действительно ли ваш дом есть в плане проверок.

"Киевводоканал" предупредил о мошенниках Бизнес Цензор

"Контролеры, которые пришли с плановым визитом, никогда не будут требовать у абонентов деньги за услуги", – подчеркнули в "Киевводоканале".

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве появилась новая схема мошенничества, в которой задействованы человек, который якобы потерял документы, и тот, кто их "нашел".

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