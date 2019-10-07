Главная Новости
7 октября • обновлено в 18:04
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Представляются "Киевводоканалом": в столице активизировались мошенники

2.3т Читать материал на украинском

В Киеве активизировались мошенники, которые представляются работниками коммунальных служб и обманывают жителей.

Чаще всего они говорят, что работают в "Киевгазе" и "Киевводоканале", в пресс-службе которого и предупредили о злоумышленниках.

"Помните, что о запланированном выходе контролеров "Киевводоканал" оповестит в объявлениях в подъездах за несколько дней до визита", – уточнили представители предприятия.

Кроме этого, отличить мошенника от настоящего контролера можно попросив показать его удостоверение. Если у вас все же возникли сомнения – позвоните в диспетчерскую по номеру 1581 или в контактный центр (044 2020202) и спросите, действительно ли ваш дом есть в плане проверок.

"Киевводоканал" предупредил о мошенниках

"Киевводоканал" предупредил о мошенниках

Бизнес Цензор

Новости
Орудовал в магазинах: в Киеве задержали наглого мошенника

"Контролеры, которые пришли с плановым визитом, никогда не будут требовать у абонентов деньги за услуги", – подчеркнули в "Киевводоканале".

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве появилась новая схема мошенничества, в которой задействованы человек, который якобы потерял документы, и тот, кто их "нашел".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel