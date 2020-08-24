Киев попал в лидеры по COVID-19: количество новых заболевших превысило 200 человек

В Киеве зафиксировано более 12 тысяч случаев заражения COVID-19.

В Киеве за последние сутки количество больных коронавирусом увеличилась еще на 207 человек. Среди инфицированных – 15 детей и семь медиков.

В то же время еще трое пациентов с COVID-19 умерли. Всего на сегодня в столице уже 12 023 подтвержденных случая этого заболевания, сообщил в Telegram-канале мэр Виталий Кличко.

По его словам, за прошедшие сутки коронавирусом заболели:

119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет;

7 девочек от 1 до 15 лет и 8 мальчиков от 1 года до 11.

Отмечается, что из них в больницы столицы попали только 29 пациентов. Другие больные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Мэр Киева добавил, что за все время пандемии СOVID-19 унес жизни 170 киевлян. В то же время 3826 жителей столицы смогли побороть его (+60 за сутки).

По количеству выявленных случаев COVID-19 за последние сутки Киев занимает второе место после Буковины (covid19.rnbo.gov.ua)

Известно, что больше всего случаев заболевания в течение предыдущего дня обнаружили в Деснянском районе – 39, в Днепровском – 28 и в Соломенском – 26.

"Обращаюсь ко всем: ситуация с распространением вируса – действительно, сложная. И не допустить коллапса медицины и строгих ограничений можно только соблюдая необходимые правила. Это элементарно! Маски, дистанция, пользование антисептиком, избегание большого скопления людей. Не будьте легкомысленными. Это ваше здоровье и ваша жизнь! Берегите себя!" – призвал Кличко.

Больше всего случаев СOVID-19 за прошлые сутки обнаружили в Деснянском районе Киева (Telegram канал Виталий Кличко)

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению начальника ГУ Держпродспоживслужбы в Киеве Олега Рубана, эпидемиологическая ситуация в столице и Украине в целом будет ухудшаться, ожидается рост заболеваемости COVID-19.

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