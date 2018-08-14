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Кашляли на копа: в Киеве неадекваты набросились с ножом на прохожих

5.4тЧитать новость на украинском

В ночь на 14 августа в Киеве на улице Щербаковского неизвестные с ножом напали на прохожих.

Девушки в сопровождении молодого человека шли в сторону площади Валерия Марченко. Рядом появилась пьяная компания. После словесной перепалки неадекватные парни напали с ножом на прохожих, сообщает "Информатор".

Девушки вызвали полицию. Подозреваемых поймали и заковали в наручники. При этом задержанные вели себя неадекватно: нецензурно выражались в сторону правоохранителей и обычных людей. Один из подозреваемых утверждал, что у него туберкулез и кашлял на патрульных. Это продолжалось до тех пор, пока ему не одели на лицо марлевую маску.

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Все участники конфликта были доставлены в районное управление полиции для дальнейшего разбирательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранца. В момент ареста он ножом бил женщину, а позже с оружием кинулся на правоохранителей.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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