Громко плакал: киевлянка бросила ребенка в машине на жаре и ушла

В Киеве горе-мать оставила на 30-ти градусной жаре малыша в машине с закрытыми стеклами и ушла в это время на рынок.
Об этом сообщил Киев Оперативный в Telegram. В сети также опубликовали фото женщины и ее авто (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).
Матери не было около 25 минут, ребенок в это время громко плакал. Когда неравнодушные граждане уже хотели бить стекло, женщина вернулась очень агрессивная и начала кричать на людей.
"Не ваше дело, за своими детьми смотрите!" - негодовала женщина.
Киевлянка бросила ребенка в машине на жаре и ушла
Киев Оперативный
Женщина бросила ребенка и пошла на рынок
Киев Оперативный
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве на Осокорках женщина оставила своего маленького ребенка в закрытой машине на солнце, а сама отправилась по делам.
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