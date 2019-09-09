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10 сентября • обновлено в 06:36
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Громко плакал: киевлянка бросила ребенка в машине на жаре и ушла

9.9т Читать материал на украинском

В Киеве горе-мать оставила на 30-ти градусной жаре малыша в машине с закрытыми стеклами и ушла в это время на рынок.

Об этом сообщил Киев Оперативный в Telegram. В сети также опубликовали фото женщины и ее авто (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

Матери не было около 25 минут, ребенок в это время громко плакал. Когда неравнодушные граждане уже хотели бить стекло, женщина вернулась очень агрессивная и начала кричать на людей.

"Не ваше дело, за своими детьми смотрите!" - негодовала женщина.

Киевлянка бросила ребенка в машине на жаре и ушла

Киевлянка бросила ребенка в машине на жаре и ушла

Киев Оперативный

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Женщина бросила ребенка и пошла на рынок

Женщина бросила ребенка и пошла на рынок

Киев Оперативный

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве на Осокорках женщина оставила своего маленького ребенка в закрытой машине на солнце, а сама отправилась по делам.

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Место
Украина Киев
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