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"Идиотка!" В Киеве мать бросила ребенка в закрытой машине и взбесила сеть

2.3тЧитать материал на украинском

В Киеве на Осокорках женщина оставила своего маленького ребенка в закрытой машине на солнце, а сама отправилась по делам.

"Эта неадекватная личность оставила своего маленького сына в авто! С закрытыми окнами на солнце! Мальчик плакал и стучал по окну, я с мужем искали ее не менее 20 минут", — сообщила в Facebook Оксана Могильная, опубликовав фото матери.

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Она добавила, что уже собиралась вызывать полицию или же вскрывать авто, чтобы прекратить мучения малыша.

"Реакция горе мамы… и комментарии… (я пообещала ему конфету, чтобы он тихонько сидел, на вопрос а чем ему дышать в закрытом авто, сказала что она ничего никому не должна и мы не имеем права трогать ни ее машину, ни ребенка", — добавила девушка.

По ее словам, горе-мать так и не поняла, что это могли быть последние минуты ее ребенка.

В сети посоветовали в таком случае сразу же обращаться в полицию или же выбивать стекла в машине.

"Идиотка!" В Киеве мать бросила ребенка в закрытой машине и взбесила сеть
"Идиотка!" В Киеве мать бросила ребенка в закрытой машине и взбесила сеть
"Идиотка!" В Киеве мать бросила ребенка в закрытой машине и взбесила сеть
"Идиотка!" В Киеве мать бросила ребенка в закрытой машине и взбесила сеть
"Идиотка!" В Киеве мать бросила ребенка в закрытой машине и взбесила сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Виннитчине случилось страшное ЧП с ребенком.

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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Треба впровадити примусове соціальне інформування: прив'язати мамашу до крісла та години 2 показувати їй фільми з реанімацією, трупики та поховання.
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