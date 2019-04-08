"Идиотка!" В Киеве мать бросила ребенка в закрытой машине и взбесила сеть

В Киеве на Осокорках женщина оставила своего маленького ребенка в закрытой машине на солнце, а сама отправилась по делам.
"Эта неадекватная личность оставила своего маленького сына в авто! С закрытыми окнами на солнце! Мальчик плакал и стучал по окну, я с мужем искали ее не менее 20 минут", — сообщила в Facebook Оксана Могильная, опубликовав фото матери.
Она добавила, что уже собиралась вызывать полицию или же вскрывать авто, чтобы прекратить мучения малыша.
"Реакция горе мамы… и комментарии… (я пообещала ему конфету, чтобы он тихонько сидел, на вопрос а чем ему дышать в закрытом авто, сказала что она ничего никому не должна и мы не имеем права трогать ни ее машину, ни ребенка", — добавила девушка.
По ее словам, горе-мать так и не поняла, что это могли быть последние минуты ее ребенка.
В сети посоветовали в таком случае сразу же обращаться в полицию или же выбивать стекла в машине.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Виннитчине случилось страшное ЧП с ребенком.
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