Финал ЛЧ в Киеве: метро изменит расписание движения

В ночь на 27 мая киевский метрополитен изменит график работы в связи с проведением на "Олимпийском" финала Лиги чемпионов.

"В ночь с 26.05.2018 на 27.05.2018 работа столичной подземки будет продлена на 3 часа", - говорится на официальном сайте "Киевского метрополитена".

В то же время, станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход с 18:00 и до окончания движения поездов. Составы будут следовать мимо нее без остановки.

Кроме того, в связи с проведением массовых мероприятий возможно ограничение на вход для на станции "Арсенальная", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Дворец "Украина", "Площадь Льва Толстого", "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Тараса Шевченко" и "Дворец спорта".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будет бесплатный проезд в метро для болельщиков и аккредитованных на финал ЛЧ журналистов.