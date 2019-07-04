Есть способы уменьшить пробки в Киеве – Парцхаладзе

Заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в интервью OBOZREVATEL рассказал, как решить проблему пробок в Киеве, стоит ли переносить Офис президента в Украинский дом и что ждет жителей хрущевок в Украине.

- Недавно Киев попал в антирейтинг городов мира по количеству пробок. Мы оказались на 13-м месте. В чем причина, на ваш взгляд? Недостаточное количество парковок, незаконная застройка?

- Это отголоски еще советской практики, когда объекты, которые строились, не имели парковки. Еще одна причина – каждый год активно увеличивается количество транспорта в городе. Это в целом общемировая тенденция. Ее надо отслеживать и принимать меры для уменьшения пробок.

Разумеется, пробки – явление неизбежное. Но есть масса идей и факторов, которые могут оптимизировать его. В первую очередь надо больше внимания уделить общественному транспорту. Сделать его более комфортным и удобным для людей. Кроме того, мы в Минрегионе разработали ряд комплексных решений, которые города должны реализовать. Это, к примеру, перехватывающие стоянки при въезде, наличие которых разгрузит центры крупных городов от большого количества машин и уменьшит пробки. Грубо говоря, приезжий владелец авто может оставить машину на такой парковке перед заездом в город, пересесть в общественный транспорт и удобно доехать до места назначения.

Лев Парцхаладзе Mind.ua

- Это, кстати, европейская практика.

- Да, абсолютно. Помимо перехватывающих стоянок, должны быть организованы транспортные узлы в пешей доступности от общественного транспорта. Города, особенно крупные, должны разрабатывать комплексные схемы транспорта на 30-40 лет. Это долгосрочная стратегия развития транспортной системы для ее оптимизации и качественной работы. Эти требования мы ввели в новых градостроительных строительных нормах. И это должно разрабатываться местными органами власти на основе генеральных планов.

- С одной стороны, да. Но с другой – людям действительно не хватает парковок.

- Конечно, то есть сначала нужно создать соответствующие условия, а потом наказывать людей за нарушения.

Осенью прошлого года мы существенно изменили ГСН по улицам и дорогам. В частности, ввели возможность сужать дороги в городах. Это европейская практика. То есть при реконструкции и строительстве новых дорог теперь можно устанавливать ширину полосы движения 2,75 м, 3 м и 3,5 м, а не 3,5-3,75 м, как было раньше.

Почему это важно? Когда дорога 3,75 м, то пытаются ехать две машины в одной полосе, в итоге аварийность на 20-30% выше. Проанализировав опыт других стран, выяснили, что на более узких дорогах практически в 10 раз меньше аварийность. Это не только обеспечивает безопасность движения, но и увеличивает пропускную способность дорог, то есть уменьшает пробки. Освобождается место для дополнительных полос движения авто или общественного транспорта, организации парковочных карманов и велодорожек.

Активное велосипедное движение, кстати, тоже может значительно разгрузить город. В той же Голландии велосипедистов больше, чем авто. Нужно создавать подземные паркинги. Мы это тоже прописали в строительных нормах. Если мы сегодня этого не сделаем, завтра столкнемся с болезненными последствиями.

- Кстати, по поводу подземных паркингов. Недавно общались с архитектором Георгием Духовичным. Так вот он скептически относится к подземным паркингам в Киеве. Говорит, что неподходящая геология. Он, в свою очередь, выступает за многоэтажные паркинги. Что думаете?

- Главное - где и как строить. Нужно рассматривать каждый случай индивидуально. Согласно новому градостроительному ГСН в центральных и исторических районах городов разрешается строить только подземные паркинги. Это касается как и общественной, так и жилой застройки. Таким образом хотим освободить пространство в исторических местах и в центре городов от чрезмерного количества припаркованных автомобилей. Во многих городах Европы это работает уже давно. Кроме этого, с 1 июля дали возможность делать автоматизированные парковки, которые намного более экономичны по площади. В строительстве они немного дороже, но в эксплуатации намного удобнее.

- А какую роль в проблеме пробок играют незаконная застройка, высотки, особенно в центре?

- Большая проблема – это плотность застройки. В новом градостроительном ГСН мы ограничили плотность застройки. Теперь максимальная плотность застройки – 540 человек на один гектар. Раньше при каком-либо обосновании плотность можно было увеличивать как угодно. У нас есть микрорайоны, где и по 2, и по 3 тысячи жителей на одном гектаре. При этом там нет соответствующей инфраструктуры – нет подземного паркинга, достаточного количества спортивных и детских площадок и так далее.

Слишком высокая плотность застройки означает пробки и транспортный коллапс, потому что речь идет о большом скоплении людей и отсутствии нужного количества паркомест.

В тех же европейских странах уходят от чрезмерной высотности, а делают более комфортную застройку и соответственно - равномерное развитие городов.

- А что думаете о возможном переносе АП в Украинский дом? Автомобилисты были шокированы, потому что на Европейской площади и так обычно тянучка. А если там будет АП, то вообще трудно представить, что будет происходить.

- Это надо очень хорошо проанализировать – сколько понадобится площади для размещения там нашего украинского Белого дома. На мой взгляд, это место не самое лучшее – там и трафик, и с точки зрения безопасности могут быть проблемы, если будет скопление людей.

- Некоторые эксперты считают, что существующие паркинги являются частично причиной подтопления, потому что налицо нарушения в нормах строительства, потому что нет стоков, нет водоотведения. Например, площадь Льва Толстого, возле станции метро. Помните, что автомобили там буквально плавали? Что с этим делать, нет ли риска для Киева, что мы настолько его "загоним" в бетон, что дренажная система не справится?

- Такого риска нет, если правильно проектировать, потом хорошо строить, а потом хорошо эксплуатировать. Если неправильно спроектировали, а затем плохо построили, действительно не будет необходимой пропускной способности. Если потом это не обслуживать должным образом, то будут проблемы как в прошлом году, о которых вы говорите, не только у метро "Площадь Льва Толстого", но и у "Глобуса".

- Да, Киев плавал, ужасная ситуация была на Дорогожичах ...

- Да, я помню это.

- В чем была проблема? Проблема плохого проектирования, проблема дренажных систем?

- Да. Это то, что я как раз говорил ранее.

- Но в любом случае надо разбираться отдельно?

- Обязательно. Возможно, это было неправильно запроектировано или это неправильно построили. А может, все это было сделано на уровне, но надо же еще обслуживать и эксплуатировать объекты правильно, надо собирать мусор.

- Важный фактор с точки зрения загруженности городских дорог – комфортное метро. Какие изменения планируются в подземке? Обязательные санузлы, системы предотвращения ЧП?

- Мы не должны дожидаться ЧП. Надо действовать на их предупреждение. Наша задача – повысить безопасность. И в метро, и на мостах необходимо устанавливать специальные датчики, подключенные к определенной программе. С их помощью можно легко и оперативно отслеживать, если что-то выходит из строя.

Также важный фактор – комфорт.В метро катастрофически не хватает удобств и элементарных санитарных условий. Санузлы в подземке – это важно. Поэтому согласно новому ГСН при входе в метро обязательно должны быть санитарные комнаты. Кстати, в Харькове при строительстве некоторых станций их предусматривали еще до введения нашего ГСН.

- Это увеличит стоимость проекта?

- Не думаю.

- Почему тогда раньше не предусматривали санузлы в метро?

- В советское время их не делали, потому что не думали о комфорте людей.

- В Украине есть еще одна важная проблема – хрущевки, старый жилой фонд. Вы уже давно говорите, что его надо обновлять. Есть старый закон , который не работает. У вас есть новая инициатива, там прописано согласие не 100% жителей, а 75% владельцев квартир. Есть улучшения. Но где гарантия, что этот законопроект будет принят парламентом и он заработает? Потому что принятый вы давно критикуете.

- Принятый в 2006 году закон не дает возможности решить проблему. Первая причина – в нем прописано обязательное согласие на переселение всех 100% проживающих там людей. Кроме того, прописан коэффициент 1,5 - если у вас квартира площадью 100 квадратных метров, то вам необходимо предоставить площадь 150 квадратных метров. Такой экономической возможности нет.

Сейчас в Украине около 1 млрд жилого фонда в целом. Инфраструктурное состояние примерно 70-80% зданий устаревшее и с каждым днем ухудшается. Растет количество аварийных домов и эти проблемы накапливаются. Поэтому мы предложили законопроект, в котором учли максимальное количество проблемных вопросов и предложили механизм решения. Мы прописали, что в первую очередь строится пусковой дом, туда переезжают люди, и только потом сносятся старые объекты. Обязательно предоставляемая новая квартира должна быть с ремонтом. Я считаю, если такой законопроект реализовать, люди будут заинтересованы.

- Это заинтересованность владельцев квартир в доме, который может быть снесен или обновлен. В чем заинтересованность частного бизнеса заниматься этим, ведь все эти расходы ложатся на их плечи?

- Площадь хрущевки – около 3.5 тыс кв. м. А застройщик может построить дом на 10 тыс. кв. м. Он часть квартир отдает, а часть продает по рыночной цене и зарабатывает на этом. Инвестиционно это может быть очень удачным проектом, но только в крупных городах-"миллионниках". В маленьких городах – нет. Там необходимо проводить именно реконструкцию, которую должны финансировать местные власти и привлекать инвесторов. Один из вариантов – достроить в доме два этажа. Инвестор при этом обязан полностью реконструировать здание: сделать его энергоэффективным, обновить все коммуникации, дополнительно поставить лифт. Таким путем шли Германия и Польша, например.

- Это не очень распространено, где дорогая земля. Даже с двумя дополнительными этажами ты вряд ли будешь в плюсе. Поэтому этим мало занимается частный сектор. Им легче получить участок на территории старого завода или заброшенных зданий, все это снести и строить с нуля.

- Когда инвесторы заходят в такой дом, они ремонтируют подъезд и коммуникации – это как обязательства за то, что они надстроили. И это работает.

- Это в центре, а если мы говорим о спальных районах?

- Конечно, должна быть экономическая целесообразность. Тогда это заработает. Напомню, что в 2008 году был кризис, и сейчас только строительная отрасль начинает расти.

- По вашим прогнозам, когда может быть реализован ваш проект, когда люди почувствуют его на себе?

- Во-первых, надо, чтобы в Раде поддержали закон, поэтому мы ждем новых народных депутатов, новый Кабмин, который внесет этот проект. После этого местные власти должны разработать программу.

- Сколько на это потребуется времени?

- Надеюсь, что 3-4 года – и мы увидим первый результат.

Также смотрите эфир с Парцхаладзе на ObozTV

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!