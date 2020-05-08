"Выбросили из больницы на верную смерть!" На Киевщине разразился скандал из-за гибели онкобольной с коронавирусом

В Киевской области скончалась онкобольная пациентка Людмила Гячас, у которой также был подтвержден COVID-19. Родные и друзья обвиняют медиков чуть ли не в убийстве. В тяжелом состоянии женщину из Киевского областного онкодиспансера отвезли за 80 километров в больницу в Кагарлыке.

Подробнее о скандальной ситуации – в материале OBOZREVATEL.

Борьба за жизнь

У Людмилы была холангиокарцинома, в феврале этого года ей удалили 80% печени. Какое-то время женщина находилась на химиотерапии, чувствовала себя удовлетворительно, а 22 апреля ее состояние ухудшилось и она обратилась к врачу в Киевском областном онкологическом диспансере. Тот посоветовал при ухудшении состояния вызвать скорую.

Людмила Гячас Коллаж

25 и 26 апреля Людмила вызвала скорую помощь, которая увезла ее в областную больницу, где женщину стабилизировали и отправили домой. Однако уже 27 апреля муж привез Людмилу в Киевский областной онкологический диспансер – уже без сознания. У женщины была внутреннее кровотечение.

Ей предоставили всю необходимую помощь, состояние стабилизировали, сделали рентген и ПЦР-тест. 1 мая выяснилось, что у Людмилы – COVID-19.

Пациентку решили перевезти в опорную больницу по лечению коронавирусной болезни. Однако не в ближайшую киевскую, а в районную – в город Кагарлык. За 80 километров от онкодиспансера, в котором лечили Людмилу.

От Киева до Кагарлыка – около 80 км GoogleMaps

Отметим, у женщины было внутреннее кровотечение и, по утверждению близких, ее категорически нельзя было трогать.

"Было несколько сюжетов по телевидению о больной в онкоцентре, после чего Люду бросили в скорую и увезли в Кагарлык – в старый госпиталь, где технически, конечно, такому больному помочь не могут. Хотя еще за день до того врачи утверждали, что Люду нельзя двигать даже на миллиметр, так как имеется внутреннее кровотечение. Мотивация – отсутствие киевской прописки", – сообщила кума Людмилы Богдана Марченко.

В то же время онколог Татьяна Горбатюк под одним из постов о страшной ситуации, в которой оказалась онкобольная, написала, что регистрация уже не имеет значения.

7 мая Людмила скончалась, не приходя в сознание.

Очень остро на ситуацию с Людмилой Гячас отреагировали в сети. Люди были до глубины души возмущены произошедшим.

Людмила Гячас Facebook Ahmed Arab

Под угрозой и медики

Коронавирус угрожает не только пациентам онкоцентра, но и сотрудникам. После консультаций с Государственным лабораторным центром и областным штабом по борьбе c распространением коронавируса в онкодиспансере провели тестирование на коронавирус всех контактных лиц.

Один из врачей на условии сохранения анонимности сообщил OBOZREVATEL, что среди персонала онкодиспансера уже есть подтвержденные случаи COVID-19.

Людмила Гячас с родными и в онкодиспансере Коллаж

Смертный приговор

По мнению друзей Людмилы, онкодиспансеры абсолютно не готовы к тому, что их пациенты могут болеть COVID-19, и это является смертным приговором для больных.

Об этом написала на своей странице в Facebook Елена Подгорная.

Онкологическая больная Елена Ищенко рассказала OBOZREVATEL, что эта категория больных действительно очень уязвима.

"Понимаете, мы и так максимально бережемся. Ходить в маске, избегать контактов с незнакомыми и/или больными ОРВИ людьми – для многих из нас привычное дело. Но с началом пандемии коронавируса стало намного тревожнее. Мы ходим по минному полю. По ситуации с Людмилой... Я уверена, что ее могли бы оставить в той же палате онкодиспансера, но максимально ограничить доступ. То, что ее перевезли, а по сути – выбросили из больницы – обрекло ее на верную смерть. Боюсь, что завтра такое же может случиться с любым из нас", – поделилась женщина.

"Пациентка была транспортабельна"

Заместитель директора Киевского областного онкологического диспансера Валерий Костиков в комментарии OBOZREVATEL рассказал о действиях медиков после подтверждения COVID-19 у Людмилы Гячас:

– Мы сразу связались со штабом, который есть при Киевской облгосадминистрации, и департаментом охраны здоровья — сообщили об этой ситуации. Сообщили в областную диспетчерскую службу. Нам было рекомендовано перевезти пациентку для дальнейшего лечения в профильное отделение определенной больницы. На тот момент это была Кагарлыцкая центральная районная больница.

Мы заказали специальный транспорт, которым пациентка и была туда направлена. Подчеркну, это не какая-то прихоть или желание — просто есть определенный порядок, который утвержден приказами МОЗ, департамента охраны здоровья. Мы действовали согласно этого порядка.

Состояние пациентки на момент транспортировки оценивает врач, который находится на дежурстве. Врачи оценили состояние Людмилы как транспортабельное, иначе бы никто не принял такое решение. Поэтому я не думаю, что сам факт транспортировки каким бы то ни было образом повлиял на ее состояние. На него повлияло то, что пациентка получала специальное лечение, которое угнетает иммунитет. Все пациенты, которые получают химиотерапию, предупреждены о том, что должны избегать мест скопления людей, контактов и т. д. И сейчас речь не только о коронавирусе.

P.S. Сейчас друзья Людмилы Гячас собирают деньги на ее похороны. Похоронить человека с COVID-19 оказалось дороже обычного, также необходима помощь сыну Людмилы.

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