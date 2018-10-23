До Троещины: Кличко назвал сроки строительства новой ветки метро в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение с новыми сроками строительства Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена.

Как сказано в распоряжении мэра, строительство "от кольцевой дороги до жилого массива Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо" будет осуществлено до 2025 года.

Отмечается, что в период 2018-2020 годов должна быть обеспечена разработка всей необходимой проектной документации. Заказчиком работ, согласно распоряжению, указано коммунальное предприятие "Киевский метрополитен".

Также заместителю председателя КГГА Дмитрию Давтяну ежеквартально должен направляться отчет о выполнении распоряжения мэра.

Четвертая ветка метро должна пролегать от Кольцевой дороги через аэропорт "Киев" (Жуляны), Центральный железнодорожный вокзал, проспект Вячеслава Черновола, а далее через Подол и Подольско-Воскресенский мост на Русановку и Троещину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1980-х годах в Киеве планировали построить и запустить 5 линий метрополитена до начала 2000-х годов.