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/Новости Киева

До Троещины: Кличко назвал сроки строительства новой ветки метро в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение с новыми сроками строительства Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена.

Как сказано в распоряжении мэра, строительство "от кольцевой дороги до жилого массива Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо" будет осуществлено до 2025 года.

Отмечается, что в период 2018-2020 годов должна быть обеспечена разработка всей необходимой проектной документации. Заказчиком работ, согласно распоряжению, указано коммунальное предприятие "Киевский метрополитен".

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Также заместителю председателя КГГА Дмитрию Давтяну ежеквартально должен направляться отчет о выполнении распоряжения мэра.

Четвертая ветка метро должна пролегать от Кольцевой дороги через аэропорт "Киев" (Жуляны), Центральный железнодорожный вокзал, проспект Вячеслава Черновола, а далее через Подол и Подольско-Воскресенский мост на Русановку и Троещину.

До Троещины: Кличко назвал сроки строительства новой ветки метро в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1980-х годах в Киеве планировали построить и запустить 5 линий метрополитена до начала 2000-х годов.

Читайте все новости по теме "Киевское метро" на OBOZREVATEL.

Тема
Киевское метро
Персона
Виталий Кличко
Место
УкраинаКиев
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Kom AV
Kom AV
Что то это мне в очередной раз напоминает слова из похождений Ходжи Насреддина - «Или ишак сдохнет, или султан помрёт»… Я конечно не в курсе, но хоть один прожект Кличко выполнил, кроме переименовании улиц...
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Украинцы вы без русских стали никем ))Сами ...ну ничего не в состоянии сделать
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Иванова Елена, мадам, а почему не наоборот? Почему русские не ездят строить на Украину, в Молдавию? Ведь нацики убеждали, что "москали усэ зъйилы"? :-)
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Иванова Елена
Иванова Елена
Andreevski Andrey, Это поэтому на россии строят ВСЕ украины, молдаване и т.Д.! помолчал бы лучше, дятел!!!
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