В Киев пришло бешенство: озвучена страшная статистика

В Украине регистрируется опасная ситуация с бешенством среди диких животных. За последний год только в Киеве зафиксировано три случая заражения человека вирусом бешенства.

Об этом в эфире ObozTV рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. По его словам, первый такой инцидент произошел еще в начале лета.

"Второй случай – бешеная крыса возле Золотых ворот. И 25 декабря был зарегистрирован случай с кошкой в Оболонском районе. Главный совет людям – не подбирать животных на улице. Потому что два случая из трех были связаны с тем, что забирали домой животных, чтобы попытаться вылечить", – предупредил Рубан.

Он пояснил, что обращаться необходимо исключительно в профильные организации, в частности – государственную ветеринарную службу, которая осуществляет необходимые мероприятия. Кроме того, хозяевам животных необходимо обязательно провести иммунизацию своих питомцев.

Иммунизация животных от бешенства

"Это делается сегодня как государственными, коммунальными, так и частными ветеринарными клиниками. Кроме того, сейчас проводится массовая иммунизация дикой фауны по всей стране", – заверил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве зафиксировали случай заражения человека бешенством. Источником вируса послужила крыса, которую подобрали на улице. Животное укусило женщину, а позже умерло – при осмотре в лаборатории в организме крысы и обнаружили смертельный вирус.

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