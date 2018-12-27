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В Киев пришло бешенство: озвучена страшная статистика

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В Украине регистрируется опасная ситуация с бешенством среди диких животных. За последний год только в Киеве зафиксировано три случая заражения человека вирусом бешенства.

Об этом в эфире ObozTV рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. По его словам, первый такой инцидент произошел еще в начале лета.

"Второй случай – бешеная крыса возле Золотых ворот. И 25 декабря был зарегистрирован случай с кошкой в Оболонском районе. Главный совет людям – не подбирать животных на улице. Потому что два случая из трех были связаны с тем, что забирали домой животных, чтобы попытаться вылечить", – предупредил Рубан.

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Он пояснил, что обращаться необходимо исключительно в профильные организации, в частности – государственную ветеринарную службу, которая осуществляет необходимые мероприятия. Кроме того, хозяевам животных необходимо обязательно провести иммунизацию своих питомцев.

Иммунизация животных от бешенства

Иммунизация животных от бешенства

"Это делается сегодня как государственными, коммунальными, так и частными ветеринарными клиниками. Кроме того, сейчас проводится массовая иммунизация дикой фауны по всей стране", – заверил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве зафиксировали случай заражения человека бешенством. Источником вируса послужила крыса, которую подобрали на улице. Животное укусило женщину, а позже умерло – при осмотре в лаборатории в организме крысы и обнаружили смертельный вирус.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЗдоровье
Персона
Олег Рубан
Место
УкраинаКиев
Теги
животныевирус
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Пигин Макс
Пигин Макс
Бешенство пришло на Украину в 2014 году! А сейчас уже пора заняться отстрелом, пока эта хрень не разбежалась по Миру!!!
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минин евген
минин евген
Пигин Макс, педераста кирюху отстрелишь? а, писин?
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минин евген
минин евген
это от мацковского патриархата передалось, МП - самые дикие животные в Украине.
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CARGO 100
CARGO 100
минин евген, дурень, сало меньше лизать надо ...
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