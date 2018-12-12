Раздавило коляску о потолок: в Киеве произошло шокирующее ЧП с младенцем в лифте

В Киеве в лифте жилого дома произошло ЧП с 2-месячным младенцем.

Как передает KyivOperativ в Telegram, это произошло на улице Ларисы Руденко, 6. Няня с младенцем зашла в лифт, чтобы подняться на второй этаж. Когда она выходила, двери лифта закрылись и зажали коляску.

Женщина успела выхватить ребенка, а коляску потянуло вверх и разбило.

Сообщается, что младенец при инциденте не пострадал, но няня пребывает в шоковом состоянии.

На месте ЧП работали правоохранители, причина неисправности выясняется.

Фото с места ЧП KyivOperativ

Фото с места ЧП KyivOperativ

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в жилой многоэтажке ребенок и его отец оказался в опасности из-за неисправного лифта. При этом в службе по обслуживанию отказались приехать и помочь пострадавшим.