Задержаны организаторы серии взрывов в Киеве, которые требовали $500 тысяч – СБУ

СБУ задержала вероятных организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали $500 тыс.

Речь идет о двух лицах. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной версии, участники группы, используя самодельные устройства, устроили взрыв у входа на станцию метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле. Также было уничтожено устройство возле станции "Минская", а еще одно обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка.

"После первого взрыва организаторы и исполнители терактов прислали на адреса СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ требования финансового характера. В частности, злоумышленники требовали перечислить им 50 биткоинов ориентировочной стоимостью $500 тысяч на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода", – говорится в посте.

Правоохранители идентифицировали владельцев и пользователей мобильных телефонов, места их пребывания, проживания и транспорт, который использовался для подготовки и совершения терактов.

"В результате оперативники установили двух основных исполнителей – именно они готовили, закладывали и приводили в действие взрывные устройства в разных районах столицы", – отметили в СБУ.

Задержаны вероятные организаторы серии взрывов в Киеве СБУ

Задержаны вероятные организаторы серии взрывов в Киеве СБУ

Задержаны вероятные организаторы серии взрывов в Киеве СБУ

По данным службы, для совершения терактов подозреваемые использовали различные телефоны и карточки операторов мобильной связи, wi-fi-роутеры, платы и схемы передачи сигналов для приведения в действие взрывных устройств. Они, скрываясь, передвигались по городу и пытались избегать камер видеонаблюдения.

Так, правоохранители провели 15 обысков по адресам проживания и пребывания мужчин, во время которых изъяли вещественные доказательства.

"В частности, выявлен один мобильный телефон, в памяти которого сохранены QR-коды аналогичные тем, которые оставили на местах совершения взрывов. Также изъяли другой мобильный, с которого осуществляли звонки в интернет-магазин для заказа wi-fi-модулей, которыми оснащали взрывные устройства. Во время обыска в автомобиле и по месту жительства одного из задержанных найдено устройства и средства, которые использовались в производстве взрывного устройства", – добавили в службе.

Задержанным уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Следователи подготовили ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

О задержании также написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, отметив, что правоохранители не спали ночами и рыли землю для того, чтоб вычислить подозреваемых.

"Были проанализированы сотни видеозаписей с камер наблюдения. Проведен мониторинг тысяч телефонов. И вот сегодня в ходе совместной операции полиции и СБУ были задержаны два гражданина Украины, киевлянина, 1960 и 1961 г.р. Эти граждане из корыстных побуждений, желая получить около $500 тысяч, совершали террористические акты, надеясь остаться неизвестными и безнаказанными", – подчеркнул Геращенко.

"Несмотря на свой почтенный возраст, они изучили опыт использования криптовалют преступниками всех мастей и надеялись остаться безнаказанными, получив деньги на электронный кошелек. С момента взрыва первой бомбы правоохранителям понадобилось всего лишь 10 дней на установление личностей и задержания негодяев", – отметил чиновник.

Задержаны вероятные организаторы серии взрывов в Киеве СБУ

Задержаны вероятные организаторы серии взрывов в Киеве СБУ

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

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